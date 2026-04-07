Antoine Dupont - Stade Toulousain : Guy Novès lance un avertissement !

Axel Cornic

Véritable légende vivante du rugby français, avec dix Boucliers de Brennus et quatre titres de Champion d’Europe, Guy Novès s’est projeté sur le quart de finale de Champions Cup à venir entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles. Et pour lui, les coéquipiers d’Antoine Dupont n’ont pas intérêt à aborder cette rencontre avec trop de confiance.

En mai dernier, l’UBB réalisait l’un des gros exploits de la saison en éliminant le Stade Toulousain en demi-finale de la Champions Cup. Mais à l’époque, c’était une équipe très affaiblie où il manquait notamment Thomas Ramos, Peato Mauvaka, mais surtout Antoine Dupont. Ce dernier s’était en effet gravement blessé au genou quelques semaines plus tôt, en disputant le 6 Nations avec le XV de France.

La solution pour battre Antoine Dupont : Le précieux conseil qui provient... des All Blacks ! https://t.co/aF65C3LyXI — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« L’UBB se rapproche de Toulouse depuis deux ans » Il devrait cette fois être bien présent pour le quart de finale qui va opposer les deux équipes françaises, en Champions Cup. De quoi regonfler l’optimisme autour du Stade Toulousain, qui vont toutefois devoir se méfier de l’UBB ! Et c’est un homme qui connait plutôt bien son rugby, qui le dit. « L’avenir du rugby passe par le jeu debout, par les passes. Aujourd’hui, on joue plus vite, on joue avant le sol. Et l’UBB se rapproche de Toulouse depuis deux ans » a expliqué Guy Novès, au micro de ICI.