«Il est trop fort !» : Une star de l'UBB le fait halluciner (et ce n’est pas Bielle-Biarrey ni Jalibert)

Axel Cornic

Crée en 2006 de la fusion du Stade bordelais et du Club athlétique bèglais, puis arrivé en Top 14 en 2011, l’Union Bordeaux-Bègles en a fait du chemin. C’est désormais l’un des meilleurs clubs de la planète et n’a plus beaucoup de choses à envier à son rival du Stade Toulousain, avec un effectif pléthorique formé de nombreux internationaux. Mais il y en a un qui semble dépasser les autres...

Depuis quelques années, l’UBB est devenu l’un des piliers du rugby français et mondial. Le titre en Champions Cup, le premier pour un club extrêmement jeune, semble d’ailleurs être venu valider tout le projet sportif mis en place par le président Laurent Marti et magnifié par le manager Yannick Bru, qui peut compter sur certains des meilleurs joueurs de la planète.

XV de France - Antoine Dupont : Une grande nouvelle se profile pour son avenir ? https://t.co/cszYBAk5hQ — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

Les étoiles de l’UBB Car si on dit souvent que le Stade Toulousain a l’une des plus belles équipes n circulation, l’UBB n’est pas en reste. Il y a tout simplement la ligne de trois-quarts du XV de France avec une charnière formée par Maxime Lucu et Matthieu Jalibert, qui cet hiver s’est totalement relancé lors du 6 Nations. Et que dire de Yoram Moefana ou encore de Louis Bielle-Biarrey, devenu en quelques années le nouveau phénomène du rugby mondial.