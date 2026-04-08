«T’as tellement peur» face à Antoine Dupont et Thomas Ramos : L’annonce inattendue à l’UBB

Dans seulement quelques jours, on va assister à un véritable choc entre deux des meilleures équipes de la planète. Après avoir littéralement marché sur leurs adversaires respectifs en huitième, le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles se retrouveront le 12 avril en quart de finale de la Champions Cup. Et après la défaite de la saison dernière, les Toulousains semblent prêts à prendre leur revanche.
Que ce soit en Top 14 ou en Champions Cup, il faut toujours compter sur eux. Depuis quelques années, l’UBB et le Stade Toulousain se disputent souvent les titres les plus importants en fin de saison. Pour le moment c’est avantage pour Bordeaux, qui a éliminé Toulouse en mai 2025, avant d’aller décrocher le premier trophée de son histoire.
« Tu sens que tu n'as pas besoin de trop parler »
Un nouvel épisode de cette rivalité va nous être offert dans quelques jours, puisque les deux clubs se retrouvent en quart de finale de la Champions Cup. Et la motivation est à son maximum du côté de l’UBB, où l’on sait qu’il faudra affronter un sacré client. « Tu sens que tu n'as pas besoin de trop parler. À part rassembler, garder les mecs ensemble, rester bien collé au projet, faire attention à ce que chacun connaisse son rôle » a expliqué le pilier bordelo-bèglais Jefferson Poirot. « Ces semaines sont les plus faciles parce que t'as tellement peur de l'adversaire que t'es motivé automatiquement ».
« On joue contre le pack de l'équipe de France »
Dans le staff de Yannick Bru on est également conscient de l’immense défi qui attend l’équipe ce dimanche, avec l’effectif pléthorique d’un Stade Toulousain qui ne compte pas que Thomas Ramos ou Antoine Dupont. « On joue contre le pack de l'équipe de France. Tu peux ajouter Jack Willis, le meilleur joueur du championnat l'année dernière » a expliqué l’entraineur des trois-quarts Noël MacNamara. « Tu peux ajouter le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, et peut-être le meilleur buteur du monde, Thomas Ramos. C'est un défi mais on est content de notre travail et on mérite cette opportunité ».