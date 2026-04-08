«T’as tellement peur» face à Antoine Dupont et Thomas Ramos : L’annonce inattendue à l’UBB

Axel Cornic

Dans seulement quelques jours, on va assister à un véritable choc entre deux des meilleures équipes de la planète. Après avoir littéralement marché sur leurs adversaires respectifs en huitième, le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles se retrouveront le 12 avril en quart de finale de la Champions Cup. Et après la défaite de la saison dernière, les Toulousains semblent prêts à prendre leur revanche.

Que ce soit en Top 14 ou en Champions Cup, il faut toujours compter sur eux. Depuis quelques années, l’UBB et le Stade Toulousain se disputent souvent les titres les plus importants en fin de saison. Pour le moment c’est avantage pour Bordeaux, qui a éliminé Toulouse en mai 2025, avant d’aller décrocher le premier trophée de son histoire.

XV de France - Coupe du Monde 2027 : Il évoque un scénario catastrophe pour Galthié ! https://t.co/Ounk3nlJDN — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Tu sens que tu n'as pas besoin de trop parler » Un nouvel épisode de cette rivalité va nous être offert dans quelques jours, puisque les deux clubs se retrouvent en quart de finale de la Champions Cup. Et la motivation est à son maximum du côté de l’UBB, où l’on sait qu’il faudra affronter un sacré client. « Tu sens que tu n'as pas besoin de trop parler. À part rassembler, garder les mecs ensemble, rester bien collé au projet, faire attention à ce que chacun connaisse son rôle » a expliqué le pilier bordelo-bèglais Jefferson Poirot. « Ces semaines sont les plus faciles parce que t'as tellement peur de l'adversaire que t'es motivé automatiquement ».