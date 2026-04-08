XV de France - Antoine Dupont : Une grande nouvelle se profile pour son avenir ?

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont a noué une relation forte avec Fabien Galthié, à la tête des Bleus depuis 2020. Une situation qui pourrait évoluer dans quelques mois en fonction du parcours à la Coupe du monde, alors que le bail du sélectionneur court jusqu’en 2028.

Sous contrat jusqu’en 2028, Fabien Galthié jouera son avenir à l’occasion de la prochaine Coupe du monde en Australie (du 1er octobre au 13 novembre 2027). « Fabien Galthié et une partie de son staff sont en contrat jusqu'en juin 2028. Et on est ravis de son travail avec ce doublé (dans le Tournoi des Six Nations), qui n'était pas arrivé depuis vingt ans (2006-2007) », a indiqué dans L’Équipe Florian Grill , président de la FFR, ajoutant « qu'aucune décision (sur une éventuelle succession) ne sera prise avant la fin de la Coupe du monde ».

Si rien n’est acté concernant l’avenir de Fabien Galthié , quelques noms sont tout de même évoqués en cas de départ du sélectionneur. Pour Philippe Saint-André , « deux personnes se dégagent » : « Ugo Mola montre ce qu’il sait faire à Toulouse. Yannick Bru a été adjoint en sélection (de Philippe Saint-André puis Guy Novès). À Bordeaux, il fait un très gros boulot comme numéro 1. Moi ça ne me manque pas ! (Il se marre.) »

La belle relation entre Ugo Mola et Antoine Dupont

La nomination d’Ugo Mola sur le banc des Bleus serait en tout cas vue d’un bon œil par Antoine Dupont, proche de son entraîneur à Toulouse. « Ce que j’ai de commun avec Antoine Dupont à ce jour, c’est juste le rugby. C’est un leader naturel c’est un garçon qui donne du sens à ce qu’il fait. C’est un exemple retentissant. Il est devenu leader presque malgré lui sans l’imposer ni le décider, s’enflammait Ugo Mola il y a quelques mois. C’est le porte étendard de notre sport. Il continue d’évoluer, il est curieux, c’est un apprenant, il questionne. Et quand tu continues d’être un apprenant, quand tu es prêt à poser des questions, à te remettre en question, à échanger avec du monde, je pense que tu es un leader. Chercher le leader et provoquer une forme d’école du leadership, c’est faire fausse route. C’est quelque chose qui se fait naturellement via notre activité ».

Interrogé en septembre dernier par L’Equipe sur la possibilité de diriger Antoine Dupont et les autres internationaux tricolores à l’avenir, Ugo Mola avait refusé de se projeter : « Il n'y a pas de sujet, nous. Le sélectionneur est sous contrat au moins jusqu'à la Coupe du monde en Australie. Je suis très heureux au Stade Toulousain. Mon quotidien et nos projets pour demain m'épanouissent. »