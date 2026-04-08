XV de France - Avenir de Fabien Galthié : Le rendez-vous est pris pour la grande décision

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé sélectionneur du XV de France en 2020, Fabien Galthié dispose encore de deux années de contrat. Mais à l’approche de la Coupe du Monde 2027 en Australie (du 1er octobre au 13 novembre) la question de son avenir se pose. La FFR a fait le point sur la situation de son sélectionneur.

Depuis son arrivée à la tête du XV de France en 2020, en lieu et place de Jacques Brunel, Fabien Galthié a apporté de la stabilité en sélection, comme Didier Deschamps chez les Bleus du foot. Mais tout comme son homologue du ballon rond, dont le départ après le prochain Mondial en Amérique du Nord (du 11 juin au 19 juillet 2026) est acté, le natif de Cahors va devoir régler la question de son avenir prochainement. Galthié, lui, disposera encore d’une année de contrat après la Coupe du monde 2027 en Australie (du 1er octobre au 13 novembre), mais difficile de nier que le parcours de la bande à Antoine Dupont n’aura aucune conséquence sur le dossier.

XV de France - Louis Bielle-Biarrey : La catastrophe redoutée sur RMC https://t.co/Ogq52cfh9k — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« On est ravis de son travail avec ce doublé » Du côté de la FFR, on affirme que rien ne sera décidé avant l’année prochaine, et le Mondial en Australie. « Fabien Galthié et une partie de son staff sont en contrat jusqu'en juin 2028. Et on est ravis de son travail avec ce doublé (dans le Tournoi des Six Nations), qui n'était pas arrivé depuis vingt ans (2006-2007) », a fait savoir Florian Grill, président de la Fédération, ajoutant auprès de L’Équipe « qu'aucune décision (sur une éventuelle succession) ne sera prise avant la fin de la Coupe du monde ».