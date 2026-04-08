XV de France - Louis Bielle-Biarrey : La catastrophe redoutée sur RMC

Après Antoine Dupont, le rugby français a trouvé sa nouvelle coqueluche. En effet, cela fait maintenant quelques mois que Louis Bielle-Biarrey n’en finit plus d’impressionner que ce soit avec l’UBB ou bien le XV de France. Si les Bleus ont d’ailleurs remporté le dernier Tournoi des VI Nations, c’est en partie grâce à lui. LBB est aujourd’hui ainsi primordial pour les Bleus.
Le XV de France a remporté le dernier Tournoi des VI Nations grâce à une pénalité de Thomas Ramos face à l’Angleterre. Mais voilà que pour rester en vie lors de ce Crunch, les Bleus s’en étaient remis à un Louis Bielle-Biarrey de gala, auteur de 4 essais lors de cette rencontre. Sur son aile, le joueur de l’UBB a régalé tout le monde, impressionnant notamment avec sa pointe de vitesse. Si Antoine Dupont reste le maitre à jouer du XV de France, Bielle-Biarrey en devient aujourd’hui tout aussi important dans l’équipe de Fabien Galthié.
« On croise les doigts qu’il ne se pète pas »
En 2027, pour la Coupe du monde en Australie, le XV de France pourra bien évidemment compter sur un grand Louis Bielle-Biarrey pour tenter d'aller décrocher enfin ce premier sacre. Mais encore faut-il que l’ailier de l’UBB évite les blessures d’ici là. C’est ce qu’espère Vincent Moscato avec le Français. En effet, au micro de RMC, il a confié concernant Bielle-Biarrey : « On croise les doigts qu’il ne se pète pas. Dans ce rugby là, tu n’es sûr de rien… ».
« Il a le sens du jeu »
Comme beaucoup, Vincent Moscato est lui aussi sous le charme de Louis Bielle-Biarrey. C’est ainsi qu’il a pu dire de l’ailier de l’UBB et du XV de France : « Il a le sens du jeu. Des pattes, tout le monde en a maintenant. Il y a des mecs qui ont énormément de jambes. Je ne suis pas persuadé que c’est le plus rapide du championnat. Mais c’est le sens du jeu. Le mec attrape des ballons, défend, il a un placement incroyable. Il anticipe le truc. C’est comme le sens du but au football. Tu as des mecs qui ont des qualités mais qui ne sont pas très foot. Si tu n’es pas foot, si tu n’es pas rugby, tu n’es pas bon dans ta première discipline. Et après, il y a les bons et les très bons. Ceux qui anticipent, ceux qui ont de la chance, ceux qui provoquent cette chance. C’est-à-dire que le rebond est toujours pour lui. Le ballon roule et il se lève pile quand il arrive. Alors que toi tu le prends dans la tronche ».