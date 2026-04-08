XV de France - Louis Bielle-Biarrey : La catastrophe redoutée sur RMC

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Antoine Dupont, le rugby français a trouvé sa nouvelle coqueluche. En effet, cela fait maintenant quelques mois que Louis Bielle-Biarrey n’en finit plus d’impressionner que ce soit avec l’UBB ou bien le XV de France. Si les Bleus ont d’ailleurs remporté le dernier Tournoi des VI Nations, c’est en partie grâce à lui. LBB est aujourd’hui ainsi primordial pour les Bleus.

Le XV de France a remporté le dernier Tournoi des VI Nations grâce à une pénalité de Thomas Ramos face à l’Angleterre. Mais voilà que pour rester en vie lors de ce Crunch, les Bleus s’en étaient remis à un Louis Bielle-Biarrey de gala, auteur de 4 essais lors de cette rencontre. Sur son aile, le joueur de l’UBB a régalé tout le monde, impressionnant notamment avec sa pointe de vitesse. Si Antoine Dupont reste le maitre à jouer du XV de France, Bielle-Biarrey en devient aujourd’hui tout aussi important dans l’équipe de Fabien Galthié.

Matthieu Jalibert - Romain Ntamack : La proposition inattendue lancée au XV de France ! https://t.co/YTkSL4vkQy — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« On croise les doigts qu’il ne se pète pas » En 2027, pour la Coupe du monde en Australie, le XV de France pourra bien évidemment compter sur un grand Louis Bielle-Biarrey pour tenter d'aller décrocher enfin ce premier sacre. Mais encore faut-il que l’ailier de l’UBB évite les blessures d’ici là. C’est ce qu’espère Vincent Moscato avec le Français. En effet, au micro de RMC, il a confié concernant Bielle-Biarrey : « On croise les doigts qu’il ne se pète pas. Dans ce rugby là, tu n’es sûr de rien… ».