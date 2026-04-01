Matthieu Jalibert et Romain Ntamack : Le coup de pression de Fabien Galthié

Axel Cornic

Forfait pour le dernier Tournoi des 6 Nations, Romain Ntamack a vu Matthiue Jalibert revenir sur le devant de la scène avec des prestations de haut niveau. Le débat concernant le poste d’ouvreur est donc totalement relancé à un peu plus d’un an de la Coupe du monde, avec Fabien Galthié qui devrait se retrouver dans une position délicate.

On pensait le débat totalement clos. Souvent boudé par Fabien Galthié, qui lui a même préféré Thomas Ramos, Matthieu Jalibert est revenu de très loin. Et avec ses prestations lors du Tournoi des 6 Nations 2026 on se demande même si Romain Ntamack va pouvoir reprendre sa place.

XV de France - Un malaise entre deux joueurs ? Antoine Dupont réagit, «on le sait...» https://t.co/yDAAMGVtBm — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

« Avant de polémiquer, respectez-les ! » Mais le sélectionneur ne semble pas vraiment fan de ce genre de débats. Questionné sur la nouvelle rivalité entre Jalibert et Ntamack après le 6 Nations, il a en effet esquivé le sujet... en mettant directement la pression sur les médias et la presse ! « Jalibert, c'était important qu'il gagne avec nous. Il a remporté un titre avec nous. Romain (Ntamack) en a gagné deux. Vous allez vous régaler pendant deux ans. Ce sont deux super mecs, mais ils ont le malheur d'être opposés par les médias. Avant de polémiquer, respectez-les ! Respectez leur talent, prenez soin d'eux. Ils vont tout donner et nous aurons besoin des deux » avait lancé Fabien Galthié sur RMC, à la mi-mars.