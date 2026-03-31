Antoine Dupont : La très belle déclaration qui a fait polémique !

Axel Cornic

En France, on est souvent dithyrambiques au sujet d’Antoine Dupont, qui cet hiver a dû un peu agrandir son armoire à trophées pour y mettre celui du Tournoi des 6 Nations 2026. Mais ce n’est pas seulement le cas chez nous, puisqu’à l’étranger le talent du demi de mêlée est également reconnu, ce qui a toutefois soulevé quelques polémiques.

Après presque un an d’absence, Antoine Dupont a fait son retour avec le XV de France lors du dernier 6 Nations. Ainsi, on a pu voir qu’il n’a rien perdu de son immense talent, même si les deux derniers matchs face à l’Ecosse et l’Angleterre ont été plus compliqués. Et c’est un nouveau titre qu’il peut ajouter à son palmarès, relançant l’éternel débat au sujet de sa place dans le panthéon du rugby mondial.

«C’est compliqué» : Matthieu Jalibert annonce un problème au XV de France (et c’est inquiétant) https://t.co/DpFeXu1ofK — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Antoine Dupont, le plus grand joueur de rugby que je n'aie jamais côtoyé » Il n’a toutefois pas fallu cela à Conor Murray pour se déclarer grand fan de Dupont ! « Cette chronique parle du plus grand joueur de rugby que je n'aie jamais côtoyé » avait écrit l’ancien international irlandais à la fin du mois de janvier dernier, dans The Irish Time. « À mon avis, c’est le meilleur joueur de tous les temps. C’est vrai que normalement les demis de mêlées ne s’ont pas élogieux entre eux, mais Antoine Dupont n'est pas vraiment un demi de mêlée ».