Louis Bielle-Biarrey : Le monstre de 148kg qu'il ne voudrait pas affronter !

Pour sa troisième participation, Louis Bielle-Biarrey a déjà marqué l’histoire du Tournoi des 6 Nations, devenant le meilleur marqueur d’essais en une seule édition et faisant tomber un record vieux d’un siècle. Mais même l’ailier supersonique de l’UBB et du XV de France semble craindre certains adversaires...
Ce n’est désormais plus une surprise. Révélation à Bordeaux il y a deux ans, Louis Bielle-Biarrey est devenu une valeur sure du rugby français et même mondial. Un nouveau statut qui lui va parfaitement et qui ne semble pas du tout peser sur ses épaules, comme on a pu le voir cet hiver avec le XV de France.
« Tameifuna lancé à cinq mètres ? Je n’aimerais pas être en face »
Mais ne lui demandez surtout pas de défendre sur son coéquipier Ben Tameifuna, auteur d’un essai précieux ce samedi lors de la rencontre entre le LOU et l’UBB (17-21). « Qu’est-ce que ça m’inspire Tameifuna lancé à cinq mètres ? Que je n’aimerais pas être en face (sourire) » a plaisanté Bielle-Biarrey après cette rencontre de la 20e journée de Top 14. « On sait que Ben a des qualités physiques assez exceptionnelles. On est très contents de l’avoir avec nous ».
Une victoire importante pour l’UBB
Il faut dire qu’on ne peut pas faire plus déséquilibré. Ben Tameifuna est en effet bien connu et surtout craint par toutes les défenses du Top 14, qu’il a souvent martyrisé au fil des années. Car le pilier de 148kg, soit quasiment le double de Louis Bielle-Biarrey, possède une vitesse et une agilité rare et cela en fait un profil assez unique ! Il l’a une nouvelle fois montré contre le LOU et son essai est extrêmement précieux en cette fin de saison, qui permet à l’UBB de remonter à la troisième place du classement, juste derrière la Section Paloise et l’intouchable Stade Toulousain, large leader.