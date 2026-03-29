Louis Bielle-Biarrey : Le monstre de 148kg qu'il ne voudrait pas affronter !

Axel Cornic

Pour sa troisième participation, Louis Bielle-Biarrey a déjà marqué l’histoire du Tournoi des 6 Nations, devenant le meilleur marqueur d’essais en une seule édition et faisant tomber un record vieux d’un siècle. Mais même l’ailier supersonique de l’UBB et du XV de France semble craindre certains adversaires...

Ce n’est désormais plus une surprise. Révélation à Bordeaux il y a deux ans, Louis Bielle-Biarrey est devenu une valeur sure du rugby français et même mondial. Un nouveau statut qui lui va parfaitement et qui ne semble pas du tout peser sur ses épaules, comme on a pu le voir cet hiver avec le XV de France.

Antoine Dupont : Les retrouvailles que tout le monde attendait ? https://t.co/KEMyr4fexH — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

« Tameifuna lancé à cinq mètres ? Je n’aimerais pas être en face » Mais ne lui demandez surtout pas de défendre sur son coéquipier Ben Tameifuna, auteur d’un essai précieux ce samedi lors de la rencontre entre le LOU et l’UBB (17-21). « Qu’est-ce que ça m’inspire Tameifuna lancé à cinq mètres ? Que je n’aimerais pas être en face (sourire) » a plaisanté Bielle-Biarrey après cette rencontre de la 20e journée de Top 14. « On sait que Ben a des qualités physiques assez exceptionnelles. On est très contents de l’avoir avec nous ».