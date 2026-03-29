«Il est connecté aux dieux» : Un joueur du XV de France fait halluciner une légende !

Alexis Brunet

Il y a un peu plus de deux semaines, le XV de France s’est offert un succès de prestige sur l’Angleterre lors du Tournoi des Six Nations (48-46). Une victoire qui a permis aux hommes de Fabien Galthié de remporter la compétition face à leurs meilleurs ennemis. Lors de cette rencontre, un joueur a tout simplement fait halluciner une légende du rugby.

Samedi 14 mars dernier, le XV de France recevait l’Angleterre au Stade de France. Un match qui était tout simplement décisif : si les Bleus l’emportaient, ils remportaient le Tournoi des Six Nations. Face à des Anglais toujours très motivés quand il s’agit de défier les Français, les hommes de Fabien Galthié se sont fait peur, mais ils se sont finalement imposés au tout dernier moment sur le score de 48 à 46.

🏉 #GreatnessM6N | 🔥🇫🇷 THOMAS RAMOS DÉLIVRE LES BLEUS À LA DERNIÈRE SECONDE : L'ÉQUIPE DE FRANCE REMPORTE CE TOURNOI !



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Le XV de France peut remercier Ramos Brillant tout le long du Tournoi des Six Nations, Thomas Ramos a prouvé encore une fois qu’il faisait partie des meilleurs du monde contre l’Angleterre. Grâce à une pénalité transformée à la 82ème minute, le Toulousain a donné la victoire au XV de France. Bien qu’Anglais, Jonny Wilkinson a beaucoup apprécié le geste de l’arrière français. « C'est incroyable de voir ça depuis les tribunes, c'est une occasion assez rare pour moi de le voir depuis cet angle. Un silence de cathédrale dans un stade de 80 000 places, en fin de Tournoi où ça compte vraiment, dans un moment très important... Voir le silence en lui, sa capacité à attaquer le coup de pied avec un équilibre, une balance, un rythme et une telle présence, il était 100% engagé dans le truc, c'était incroyable », a déclaré la légende anglaise à RMC Sport.