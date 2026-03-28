Rugby : Un joueur sort du silence après le scandale, «c'est mon frère qui a été frappé !»

Axel Cornic

Tous les yeux sont tournés vers le Top 14, qui est redevenu l'attraction principale depuis la fin du Tournoi des 6 Nations. Mais c’est un peu plus bas qu’il faudra aller pour découvrir la dernière polémique qui frappe le monde de rugby, avec une histoire assez sérieuse qui s’est déroulée tout récemment en Pro D2.

En général, le rugby est présenté comme un sport vertueux. La relation à l’arbitre, les échanges entre joueurs ou encore un public assez bon enfant, très loin de ce qui peut se voir au football. Mais tout ne semble pas rose au pays du ballon ovale, avec un nouveau scandale qui entache l’image de ce sport.

Scandale dans le rugby français : Un journaliste agressé par des supporters en plein direct, «il s’est passé des choses inqualifiables» https://t.co/n6XnGT4wjC — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Un journaliste agressé physiquement à Aurillac Ce vendredi soir, ICI Pays Basque a en effet dénoncé un fait grave qui s’est déroulé en marge de la rencontre de Pro D2, entre Aurillac et le Biarritz Olympique (24-27). Le journaliste Thomas Palmier, sur place pour couvrir la rencontre pour la radio, aurait en effet été pris pour cible par des supporters présents au stade Jean-Alric d’Aurillac. Un évènement confirmé par Rugbyrama, qui parle d’une agression physique ainsi que d’une « baffe derrière la tête ». Selon les informations du site, une plante aurait été déposé auprès de la gendarmerie dans la foulée et du côté du club d’Auvergne-Rhône-Alpes, on a annoncé vouloir retrouver au plus vite les coupables.