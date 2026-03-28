Une star du XV de France snobée par Fabien Galthié, «c’est la première fois, mais...»

Axel Cornic

Pour la deuxième année consécutive, le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations, avec notamment un dernier match d’anthologie face à l’Angleterre (48-46). Mais il y avait un absent de taille lors de cette édition 2026, avec Fabien Galthié qui a fait des choix forts pour construire son équipe.

Certains réclamaient le départ d’un nouveau cycle après l’échec de la dernière Coupe du monde. Il a pourtant fallu attendre d’être à un an et demi du prochain rendez-vous mondial, pour voir le visage du XV de France véritablement changer. Et c’est assez encourageant pour la suite, puisque Fabien Galthié a pu admirer l’éclosion de plusieurs talents au plus haut niveau, comme le trois-quart centre palois Fabien Brau-Boirie (20 ans).

«Il a mis fin à ma carrière» : Cet ancien joueur du XV de France balance sur Antoine Dupont ! https://t.co/ilvAS0oSvP — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

« J’aurais préféré y être en tant que compétiteur, mais... » L’arrivée de la nouvelle vague a forcément impacté les plus anciens et c’est notamment le cas de Gaël Fickou, l’un des grands absents du côté du XV de France. « Forcément, j’aurais préféré y être en tant que compétiteur, mais je suis très heureux que l’équipe ait gagné. C’est important pour les supporters et pour le groupe. Et puis, cela m’a permis de me reposer, de travailler physiquement et d’être à 100 % pour mon club » a récemment confié l’international aux 98 sélections.