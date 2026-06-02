PSG - Samir Nasri : L’accrochage sur Canal+ concernant Kvaratskhelia

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi soir, le PSG a remporté sa deuxième Ligue des Champions consécutive face à Arsenal. S’il n’a pas été buteur comme lors des tours précédents, Khvicha Kvaratskhelia a tout de même été décisif en obtenant le penalty qui a permis au club de la capitale d’égaliser. Et voilà qu’au moment d’évoquer la performance du Géorgien, ça s’est quelque peu accroché sur Canal+.

Homme fort du PSG en Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia était bien évidemment très attendu lors de la finale face à Arsenal. Le Géorgien s’est alors montré décisif en allant provoquer un penalty, ensuite transformé par Ousmane Dembélé. Mais au-delà de ce moment, Kvara a-t-il été à la hauteur du rendez-vous ? Lors du Late Football Club sur Canal+, il a justement été question de la performance de Kvaratskhelia.

« Le jour où il a signé au PSG, c’est lui qui a transformé cette équipe » C’est à cette occasion que Philippe Carayon a fait une annonce qui n’a pas fait l’unanimité sur le plateau. « Kvara ce n’est pas un cadre pour moi. C’est un merveilleux soliste », a-t-il lâché et Samir Nasri s’est immédiatement opposé à lui, voyant en Khvicha Kvaratskhelia un véritable leader du PSG. « Ah non, là je ne vais pas être d’accord avec toi. Si tu veux, on peut faire un débat. Kvara, le jour de sa signature, le jour où il a signé au PSG, c’est lui qui a transformé cette équipe. Il est arrivé, il y a eu redistribution de toutes les cartes devant, il a relancé la concurrence la saison passée. Cette saison, sur tous les matchs à élimination directe, c’est toujours lui qui débloque la situation. Là, c’est lui qui provoque le penalty. Et dans son état d’esprit, sa façon de se battre, de défendre, pour moi, même s’il ne l’est pas par la parole, c’est un cadre et un leader par tout ce qu’il apporte sur le terrain », a dit l’ancien joueur de l’OM.