«C’est fini» pour Lucas Chevalier : Le moment où tout a basculé pour le gardien du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté l’été dernier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier était arrivé en tant que numéro 1. Mais voilà que le gardien du PSG a fini la saison en tant que doublure de Matvey Safonov. Ayant rongé son frein sur le banc des remplaçants au cours des derniers mois, le Français n’a pas vécu des moments simples. Mais comment Chevalier en est-il arrivé là ? Jérôme Alonzo a semble-t-il identifié le point de bascule.

Samedi, en finale de la Ligue des Champions, c’est Matvey Safonov qui gardait les buts du PSG. Le Russe s’est imposé comme le numéro 1 dans la hiérarchie, détrônant au cours de la saison Lucas Chevalier. Profitant des erreurs du Français, Safonov a saisi sa chance et ne l’a pas laissé filer. Pourtant, l’ancien du LOSC avait été recruté pour être le titulaire et le remplaçant de Gianluigi Donnarumma. Mais voilà qu’au fil des mois, Luis Enrique en a décidé autrement…

« On lui enlève l’attèle le lundi soir et le mercredi il est titulaire » Au micro de RMC, Jérôme Alonzo s’est confié sur la situation des gardiens du PSG et particulièrement celle de Lucas Chevalier. L’ancien portier du club de la capitale a alors révélé à ses yeux le point de bascule pour le Français, expliquant : « Dans notre métier, il y a quelque chose d’important, c’est le momentum. Le momentum était clairement pour Safonov. Juste Monaco, quand Lucas se blesse, Safonov est très bon en décembre. Après, il y a évidemment l’épisode des tirs au but contre Flamengo. Et après pour moi, le signal majeur, c’est que Safonov se casse la main et rappelez-vous, juste avant Newcastle, on lui enlève l’attèle le lundi soir et le mercredi il est titulaire. Là, tu comprends que c’est fini pour Lucas. Quand un gardien a une fracture de la main et que deux jours après qu’on lui enlève l’attèle il rejoue, le coach il a tranché ».