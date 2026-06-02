Le double jeu Rayan Cherki - «Luis Campos lui a dit qu’il ne jouerait jamais pour le PSG» : La folle révélation sur son transfert avorté !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant de s'envoler pour Manchester City l'été dernier et de briller en Premier League, Rayan Cherki aurait pu s'installer dans la capitale. En parallèle des Jeux Olympiques de Paris 2024, il était question de sa signature au PSG. Néanmoins, les discussions se sont éternisées et Luis Campos a eu vent d'un échange avec le Borussia Dortmund de sa part. De quoi le faire entrer dans une colère noire d'après Laurent Perrin.

L'OL ou le PSG ? Ce fut la réflexion de Rayan Cherki au terme de la saison 2023/2024. Lancé dans le grand bain professionnel par son club formateur depuis 2019, le jeune talent de l'académie lyonnaise songeait à partir. Et Luis Campos était prêt à lui faire une place dans le projet sportif de Luis Enrique au PSG. Cependant, son indécision a fait traîner les choses, faisant doucement monter en pression le conseiller football du Paris Saint-Germain jusqu'à ce qu'il apprenne que Cherki négociait en parallèle avec le Borussia Dortmund.

«Avec Luis Enrique et Luis Campos, la règle est très claire : on ne recrute que des joueurs qui ont une envie folle de jouer à Paris» Une situation quelque peu similaire au dossier Julian Alvarez à présent. Le champion du monde argentin intéresse le FC Barcelone ainsi que le PSG selon les divers échos parus dans la presse. Mais après avoir vécu une désillusion avec Rayan Cherki, l'entraîneur Luis Enrique et le patron de la section sportive du club de la capitale se sont jurés de ne faire venir que des joueurs certains de vouloir porter les couleurs rouge et bleu comme rappelé par Laurent Perrin dans le chat avec les internautes du Parisien. « Avec Luis Enrique et Luis Campos, la règle est très claire : on ne recrute que des joueurs qui ont une envie folle de jouer à Paris. Quand Campos a appelé Pacho, l'Équatorien a immédiatement pris un avion pour venir le rencontrer. Si Julian Alvarez hésite, envoie un signal à un autre club, je peux vous assurer que le dossier sera vite classé ».