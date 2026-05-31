Luis Enrique au PSG : C’est du jamais vu dans l’histoire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG a remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive. Ayant porté le club parisien vers les sommets, Luis Enrique est devenu l’entraîneur le plus titré de l’histoire à Paris. Une véritable prouesse réalisée par le coach asturien, arrivé il y a seulement trois ans dans la capitale.

Le PSG dans la légende. Ce samedi soir, le club de la capitale a vaincu Arsenal en finale de la Ligue des Champions, et a remporté une deuxième C1 consécutive. Après avoir amené le club parisien en demi-finale de cette compétition lors de sa première saison, Luis Enrique a donc réussi l’exploit de faire remporter deux Ligue des Champions avec le PSG, et avec la manière. En plus de ces deux titres européens, le coach espagnol a remporté trois championnats de France, deux Coupes de France, trois Trophées des Champions, une Supercoupe de l’UEFA, et une Coupe Intercontinentale.

Luis Enrique, entraîneur le plus titré de l’histoire du PSG Un beau total de 12 trophées donc pour Luis Enrique avec le PSG. Et en remportant la Ligue des Champions ce samedi soir, le coach espagnol est un peu plus entré dans la légende du club parisien en devenant l’entraîneur le plus titré de l’histoire du PSG devant Laurent Blanc et ses 11 trophées remportés. Un exploit d’autant que Luis Enrique est en place depuis trois saisons seulement… Après ce nouveau sacre européen, le coach asturien s’est montré très heureux.