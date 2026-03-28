Deux stars pour le XV de France : Le «cadeau du ciel» pour Fabien Galthié

Le Tournoi des VI Nations a pris fin avec la victoire finale du XV de France au terme d'une rencontre très animée contre l'Angleterre. L'heure est donc au bilan, un débat a particulièrement ces dernières semaines.
Avant le coup d'envoi du Tournoi des VI Nations, Romain Ntamack a annoncé son forfait pour la compétition, ce qui a permis à Matthieu Jalibert de s'imposer au poste de demi d'ouverture. Fabien Galthié n'a donc pas eu à choisir entre ses deux numéros 10, mais cela n'a pas pour autant calmé les débats autour de ce duel entre Ntamack et Jalibert, bien au contraire puisque désormais, tous les fans du XV de France se demandent qui sera l'ouvreur durant la Coupe du monde. Mais pour le légendaire Jonny Wilkinson, c'est plutôt une chance pour les Bleus.
Wilkinson évoque le duel Ntamack-Jalibert
« Le XV de France a, en la personne d’Antoine Dupont, un numéro 9 incroyable, autour duquel tourne le jeu de l’équipe. Tout est construit autour de lui mais il ne faut pas oublier le talent de ces deux ouvreurs. À mon époque, quand le plan de jeu n’était pas construit autour de moi, ça ne fonctionnait pas. L’équilibre est donc difficile à trouver », confie-t-il au micro de Rugbyrama avant de poursuivre.
«C'est à la fois un cadeau du ciel et une malédiction»
« Ce qui est également délicat à gérer, c’est la concurrence : si Romain Ntamack ou Matthieu Jalibert jouent en se disant : "Si je fais une faute, c’est l’autre qui jouera", ça ne fonctionnera pas. Comme Clive Woodward a fait avec moi au début des années 2000, il est, je pense, important qu’un coach définisse qui est son ouvreur pour les deux ou trois prochaines saisons. Mais c’est difficile avec deux profils comme les leurs. Cette concurrence, c’est donc à la fois un cadeau du ciel et une malédiction », ajoute Jonny Wilkinson.