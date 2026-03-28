Deux stars pour le XV de France : Le «cadeau du ciel» pour Fabien Galthié

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le Tournoi des VI Nations a pris fin avec la victoire finale du XV de France au terme d'une rencontre très animée contre l'Angleterre. L'heure est donc au bilan, un débat a particulièrement ces dernières semaines.

Avant le coup d'envoi du Tournoi des VI Nations, Romain Ntamack a annoncé son forfait pour la compétition, ce qui a permis à Matthieu Jalibert de s'imposer au poste de demi d'ouverture. Fabien Galthié n'a donc pas eu à choisir entre ses deux numéros 10, mais cela n'a pas pour autant calmé les débats autour de ce duel entre Ntamack et Jalibert, bien au contraire puisque désormais, tous les fans du XV de France se demandent qui sera l'ouvreur durant la Coupe du monde. Mais pour le légendaire Jonny Wilkinson, c'est plutôt une chance pour les Bleus.

Romain Ntamack enfin de retour dans le groupe d'entrainement après quasiment 3 mois d'absence et son dernier match face à la Rochelle fin décembre



C'était la rentrée aujourd'hui, cela marque le début de la de fin de saison et les phases finales qui arrivent.#stadetoulousain pic.twitter.com/1e3QbLBe3C — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_toulous1) March 13, 2026

Wilkinson évoque le duel Ntamack-Jalibert « Le XV de France a, en la personne d’Antoine Dupont, un numéro 9 incroyable, autour duquel tourne le jeu de l’équipe. Tout est construit autour de lui mais il ne faut pas oublier le talent de ces deux ouvreurs. À mon époque, quand le plan de jeu n’était pas construit autour de moi, ça ne fonctionnait pas. L’équilibre est donc difficile à trouver », confie-t-il au micro de Rugbyrama avant de poursuivre.