Antoine Dupont footballeur : Il a voulu changer de sport !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde, et ce depuis plusieurs années déjà, Antoine Dupont ne s’est pas trompé de sport en choisissant le rugby dès son plus jeune âge. Malgré sa passion pour le ballon ovale, le capitaine du XV de France a pendant un temps songé à se mettre au football.

Passionné de rugby depuis son enfance, Antoine Dupont a très vite eu l’occasion de toucher un ballon ovale, et il était difficile qu'il en soit autrement, tant ce sport est une tradition dans la commune de Lannemezan, dont il est originaire. « On peut faire autre chose, mais tout mon entourage, même ceux qui ont arrêté entre temps, y a joué, expliquait Antoine Dupont en 2022, interrogé par GQ. En club ou au moins à l’école. C’est un peu passage obligatoire ». « L’école de rugby avait disparu dans mon village et s’est recréée quand j’avais trois ans. Il n’y avait pas de catégories d’âges, tous les jeunes des alentours qui voulaient jouer venaient l’après-midi. Mon frère, qui avait trois ans de plus, faisait partie de ce groupe-là. Moi je n’avais pas l’âge de m’inscrire mais dès que je les voyais jouer, je râlais, avait ajouté le capitaine du XV de France. Je ne voulais pas aller faire la sieste ! Je cassais les pieds à tout le monde si on ne me laissait pas y aller. Donc ça a commencé comme ça. J’ai joué au basket en attendant d’avoir l’âge pour obtenir la licence et dès que j’ai eu l’âge, j’ai commencé. Pour ne plus jamais arrêter ».

XV de France : Les joueurs «les plus importants» sont annoncés sur RMC (et Antoine Dupont n'en fait pas partie) https://t.co/Oa7cTK6caK — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« J'ai voulu partir au foot » Malgré son amour pour le rugby, Antoine Dupont a bien songé à changer de sport. « Au village, quand ils ont rebâti l'école de rugby, comme tous mes copains avaient un an de plus que moi, ils se sont retrouvés dans la catégorie supérieure. Sans eux, je m'ennuyais. J'ai voulu partir au foot, mais j'ai fini par être surclassé », expliquait-il en 2020, dans les colonnes de L’Equipe. Fort heureusement pour les Bleus et le Stade Toulousain, Antoine Dupont ne s’est pas mis au football et a rejoint ses amis, l’obligeant à se confronter à des gabarits plus imposants. « J'ai toujours aimé me confronter aux plus grands, aux plus vieux, aux plus costauds. Ça me motivait pour progresser. Je n'aimais pas être le petit dernier ou le nul de la bande », confiait-il.