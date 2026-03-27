Antoine Dupont : Un clash provoqué par son nouveau contrat ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le 1er novembre dernier, le Stade Toulousain officialisait la prolongation d’Antoine Dupont, à la mi-temps du choc face au Stade Français. Le demi de mêlée du XV de France s’est engagé jusqu’en 2031 avec une revalorisation salariale à la clé, ce qui n’aurait pas plu à l’un de ses coéquipiers.

Si la nouvelle s’était déjà ébruitée, le Stade Toulousain avait profité de la réception du Stade Français le 1er novembre dernier pour officialiser la prolongation d’Antoine Dupont. À la mi-temps du choc opposant les deux équipes, le capitaine du XV de France est venu signer son nouveau bail sur la pelouse du stade Ernest-Wallon, avant de déclarer au micro, lui qui n’avait pas encore fait son retour à la compétition à ce moment-là : « C'était un rêve d'enfant de jouer au Stade Toulousain. C'est encore plus spécial de le partager avec vous. Vous me manquez et j'espère que la prochaine fois, j'aurais les crampons au pied. »

«J’étais terrorisé» : Ce souvenir d’enfance qui a marqué Antoine Dupont https://t.co/Rr7ZpM1g4S — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

Des tensions avec Ntamack à cause de la prolongation de Dupont ? Toutefois, cette prolongation de contrat n’aurait pas fait que des heureux au sein du Stade Toulousain. Dans l’émission Le P’tit Buro, le journaliste de Sud Radio Alexandre Priam évoquait il y a quelques mois des tensions avec Romain Ntamack. Alors que les négociations pour sa propre prolongation patineraient, le demi d’ouverture serait jaloux de la différence de traitement avec Antoine Dupont, notamment en ce qui concerne la communication du Stade Toulousain qui serait trop centrée autour de lui.