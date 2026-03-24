Ntamack contre Jalibert : L'affrontement qui a très mal tourné pour l'un des deux !

Dimanche soir, les éternels rivaux Romain Ntamack et Matthieu Jalibert s'affrontaient en Top 14. Un duel très attendu après un Tournoi des VI Nations qui a vu le second profiter de l'absence du premier pour s'installer aux côtés d'Antoine Dupont dans la charnière du XV de France. Et l'un des deux a d'ailleurs passé une sale soirée.
Une rencontre entre l'UBB et le Stade Toulousain est toujours un rendez-vous très important à l'échelle du Top 14. Il faut dire que le champion d'Europe défie le champion de France, mais c'est également l'occasion de suivre l'une des rivalités qui fait le plus parler dans le rugby français, à savoir celle entre Matthieu Jalibert et Romain Ntamack. Les deux ouvreurs se battent pour la place de numéro 10 du XV de France depuis plusieurs années. Et alors que Fabien Galthié a souvent préféré le Toulousain, ce qui lui a été reproché à de nombreuses reprises, lors du dernier Tournoi des VI Nations, c'est le Bordelais qui a profité de l'absence de son rival pour s'imposer aux côtés d'Antoine Dupont. Et Matthieu Jalibert a brillé.
Ntamack, la sale soirée face à Jalibert
Par conséquent, dimanche soir le choc entre l'UBB et le Stade Toulousain était particulièrement attendu. Matthieu Jalibert faisait son retour en club après la parenthèse du Tournoi des VI Nations, tandis que Romain Ntamack revenait lui de blessure. Les deux hommes se sont livrés un magnifique duel qui a finalement tourné à l'avantage du Bordelais puisque l'UBB s'est largement imposé sur sa pelouse (44-20) contre le Stade Toulousain.
Ugo Mola monte au créneau face aux sifflets
Mais au-delà de la défaite, Romain Ntamack a passé une sale soirée au stade Atlantique où un accueil hostile lui a été réservé. Le public bordelais a effectivement sifflé à plusieurs reprises le rivale de leur chouchou Matthieu Jalibert. Ce qui a particulièrement agacé Ugo Mola. « Je déplore l’attitude. Quand Romain passe sur le grand écran et qu’on ne trouve rien d’autre à faire que de siffler un mec que tout le monde encense par ailleurs... C’est tellement dramatique, la société dans laquelle on vit et le niveau de bêtise de certains environnements », a confié le coach du Stade Toulousain au micro de Canal+ avant d'évoquer la prestation de son joueur : « Il était plutôt bien, à part un jeu au pied à la fin qu’il manque un peu. Mais après trois mois, je l’ai trouvé plutôt intéressant dans sa qualité de passe et sa capacité à nous faire jouer ».