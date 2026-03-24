Ntamack contre Jalibert : L'affrontement qui a très mal tourné pour l'un des deux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, les éternels rivaux Romain Ntamack et Matthieu Jalibert s'affrontaient en Top 14. Un duel très attendu après un Tournoi des VI Nations qui a vu le second profiter de l'absence du premier pour s'installer aux côtés d'Antoine Dupont dans la charnière du XV de France. Et l'un des deux a d'ailleurs passé une sale soirée.

Une rencontre entre l'UBB et le Stade Toulousain est toujours un rendez-vous très important à l'échelle du Top 14. Il faut dire que le champion d'Europe défie le champion de France, mais c'est également l'occasion de suivre l'une des rivalités qui fait le plus parler dans le rugby français, à savoir celle entre Matthieu Jalibert et Romain Ntamack. Les deux ouvreurs se battent pour la place de numéro 10 du XV de France depuis plusieurs années. Et alors que Fabien Galthié a souvent préféré le Toulousain, ce qui lui a été reproché à de nombreuses reprises, lors du dernier Tournoi des VI Nations, c'est le Bordelais qui a profité de l'absence de son rival pour s'imposer aux côtés d'Antoine Dupont. Et Matthieu Jalibert a brillé.

📊 Matthieu JALIBERT est sur une AUTRE PLANÈTE…🪐😱



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🧮 2 statistiques à l’étude :

• Franchissements/80min.

• Mètres gagnés au pied/80min.#RugbyScout https://t.co/ncpaxAJAXw pic.twitter.com/l3ZgeY8LUo — 𝗧𝗨𝗥𝗡 𝗢𝗩𝗘𝗥: 𝘙𝘶𝘨𝘣𝘺 (@TurnOverFR) March 23, 2026

Ntamack, la sale soirée face à Jalibert Par conséquent, dimanche soir le choc entre l'UBB et le Stade Toulousain était particulièrement attendu. Matthieu Jalibert faisait son retour en club après la parenthèse du Tournoi des VI Nations, tandis que Romain Ntamack revenait lui de blessure. Les deux hommes se sont livrés un magnifique duel qui a finalement tourné à l'avantage du Bordelais puisque l'UBB s'est largement imposé sur sa pelouse (44-20) contre le Stade Toulousain.