«C’est dramatique», le coup de gueule qui concerne Romain Ntamack !

De retour de blessure après trois mois de convalescence, Romain Ntamack avait sans doute rêvé d’une meilleure reprise. Le demi d’ouverture s’est incliné avec le Stade toulousain face à l’UBB ce dimanche (44-20). Le joueur de 26 ans a d’ailleurs été concerné par un coup de gueule après la partie.
Romain Ntamack a enfin pu reprendre la compétition. Victime d’une blessure au rein, le demi d’ouverture du Stade toulousain avait été laissé sur la touche pendant trois mois. Le joueur de 26 ans a toutefois fait son retour ce dimanche contre l’UBB. Mais l’international français n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe sur la pelouse bordelaise (44-20). Romain Ntamack n’a d’ailleurs pas eu droit à un accueil particulièrement chaleureux de la part du stade Atlantique.
«Le niveau de bêtise de certains environnements»
Comme le rapporte Le Figaro, Romain Ntamack était sifflé à chaque fois qu’il apparaissait sur le grand écran de l’enceinte. Et ce comportement n’a pas spécialement plu à Ugo Mola. « Je déplore l’attitude. Quand Romain passe sur le grand écran et qu’on ne trouve rien d’autre à faire que de siffler un mec que tout le monde encense par ailleurs... C’est tellement dramatique, la société dans laquelle on vit et le niveau de bêtise de certains environnements » a expliqué le manager du Stade toulousain au micro de Canal +.
«Après trois mois, je l’ai trouvé plutôt intéressant»
Ugo Mola a néanmoins avoué avoir été satisfait par la prestation de son demi d’ouverture après trois mois sans jouer. « Il était plutôt bien, à part un jeu au pied à la fin qu’il manque un peu. Mais après trois mois, je l’ai trouvé plutôt intéressant dans sa qualité de passe et sa capacité à nous faire jouer » a-t-il confié. Le 28 mars prochain contre Montpellier, Romain Ntamack devrait avoir droit à un accueil plus chaleureux de la part du public du Stade toulousain.