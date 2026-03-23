«C’est dramatique», le coup de gueule qui concerne Romain Ntamack !

Pierrick Levallet

De retour de blessure après trois mois de convalescence, Romain Ntamack avait sans doute rêvé d’une meilleure reprise. Le demi d’ouverture s’est incliné avec le Stade toulousain face à l’UBB ce dimanche (44-20). Le joueur de 26 ans a d’ailleurs été concerné par un coup de gueule après la partie.

Romain Ntamack a enfin pu reprendre la compétition. Victime d’une blessure au rein, le demi d’ouverture du Stade toulousain avait été laissé sur la touche pendant trois mois. Le joueur de 26 ans a toutefois fait son retour ce dimanche contre l’UBB. Mais l’international français n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe sur la pelouse bordelaise (44-20). Romain Ntamack n’a d’ailleurs pas eu droit à un accueil particulièrement chaleureux de la part du stade Atlantique.

XV de France - Ntamack et Jalibert : «J’en ai marre», le coup de gueule d’un journaliste pour répondre à Galthié https://t.co/eMyn3LbS86 — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

«Le niveau de bêtise de certains environnements» Comme le rapporte Le Figaro, Romain Ntamack était sifflé à chaque fois qu’il apparaissait sur le grand écran de l’enceinte. Et ce comportement n’a pas spécialement plu à Ugo Mola. « Je déplore l’attitude. Quand Romain passe sur le grand écran et qu’on ne trouve rien d’autre à faire que de siffler un mec que tout le monde encense par ailleurs... C’est tellement dramatique, la société dans laquelle on vit et le niveau de bêtise de certains environnements » a expliqué le manager du Stade toulousain au micro de Canal +.