Retour de Romain Ntamack : Les images qui font le buzz en plein Tournoi des VI Nations

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, le XV de France tentera de remporter le Tournoi des VI Nations. Pour cela, il faudra remporter le Crunch face l'Angleterre. En attendant, le Stade Toulousain a publié une photo de Romain Ntamack, forfait avec les Bleus, qui n'a pas manqué de faire réagir.

Très utilisé par Fabien Galthié, Romain Ntamack avait du déclarer forfait pour le Tournoi des VI Nations. Un gros coup dur pour le sélectionneur du XV de France, qui a toutefois pu compter sur un remplaçant de choix en la personne de Matthieu Jalibert, excellent durant la compétition. En attendant, le numéro 10 du Stade Toulousain poursuit discrètement sa convalescence.

Ntamack, la photo qui fait réagir ! En effet, Romain Ntamack n'est plus apparu sur les pelouses depuis le 28 décembre dernier. Après le choc contre La Rochelle, une pathologie inquiétante lui avait été diagnostiqué au rein accompagnée d’un saignement. Suivi de prêt, l'ouvreur français n'a toujours pas joué en 2026, mais le calvaire semble toucher à sa fin. Et pour cause, sur les réseaux sociaux, le Stade Toulousain a publié une série de photos de l'entraînement du jour sur lesquelles on aperçoit Romain Ntamack fouler la pelouse. Une image qui ne passe pas inaperçue dans les commentaires puisque de nombreux fans des Rouge-et-Noir se sont réjouis d'apercevoir enfin Ntamack.