Ntamack remplacé par Jalibert : Fabien Galthié annonce «deux ans de polémique» au XV de France

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les bonnes prestations de Matthieu Jalibert pendant le Tournoi des Six Nations ont relancé la concurrence avec Romain Ntamack. Un sujet auquel n’échappe pas Fabien Galthié dans sa tournée des médias après le deuxième succès consécutif du XV de France dans la compétition, et la position du sélectionneur est claire…

Matthieu Jalibert a su faire oublier l’absence de Romain Ntamack dans ce Tournoi des Six Nations en réalisant des prestations convaincantes avec le XV de France . De quoi relancer le débat pour le poste d’ouvreur en sélection à un peu plus d’un an de la Coupe du monde. Interrogé sur le sujet par Midi Olympique, Fabien Galthié s’est amusé de la situation, estimant que les médias allaient pouvoir s’en donner à cœur joie.

« Vous allez vous régaler ! Ça va vous donner de la matière ! Depuis sept ans, je connais très bien ces deux joueurs. Romain a déjà prouvé son niveau, Matthieu aussi. Il y aura donc une magnifique émulation entre ces deux ouvreurs et, après, nous ferons des choix, a expliqué le sélectionneur du XV de France . Comme on l’a toujours fait. (Il se marre) Quand on mettra Ntamack, vous écrirez "Injustice pour Jalibert !" Quand on mettra Jalibert, vous mettrez "injustice pour Ntamack !" Cela vous fait deux ans de polémique assurée. Mais je vous le demande : prenez soin de ces deux joueurs et respectez leur talent, s’il vous plaît. »

« Deux supers mecs qui vont avoir le malheur d’être opposés par des gars comme vous »

Invité de RMC durant la semaine, Fabien Galthié avait déjà regretté le traitement de la presse sur le sujet : « Ce sont deux supers mecs qui vont avoir le malheur d’être opposés par des gars comme vous, qui cherchent la polémique, confiait l’entraîneur. Ce sont deux supers joueurs, on a gagné avec Romain, on a gagné avec Matthieu ».

Une sortie qui a justement été vivement commentée sur la même antenne. « Sur la forme, il est sympa Galthié mais bon, en effet, il y a cette bête médiatique qu’il faut nourrir mais bon elle existe parce que ça répond à une attente du public, des amateurs de rugby, a répondu le journaliste Simon Dutin ce dimanche, dans les Grandes Gueules du sport. Les sportifs de haut niveau, on en revient toujours à la même chose, quand on les porte aux nues nous les journalistes qu’on en fait énormément ça va bien, dès qu’on remet en question la légitimité, le talent, là on se tourne vers les réseaux sociaux pour s’exprimer car on choisit les questions. Nous on est là pour faire notre boulot, si Galthié a du boulot à me proposer, je suis à l’écoute mais en attendant, on a quand même le droit de s’interroger sur la légitimité de ces deux phares du rugby français. (…) Prenez soin d’eux, mais de qui se moque-t-on ? J’en ai marre de ces grands sportifs qui nous passionnent, nous enflamment, mais il faut les mettre dans du formol. Il est normal alors qu’on vise un titre de champion du monde pour la première fois de l’histoire qu’on s’interroge, n’en déplaise à Galthié, sur le meilleur à ce poste clé du rugby ». L’explication du sélectionneur tricolore est loin de mettre fin au débat…