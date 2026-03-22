XV de France - Ntamack et Jalibert : «J’en ai marre», le coup de gueule d’un journaliste pour répondre à Galthié

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations va créer quelques maux de tête à Fabien Galthié, en vue de la Coupe du monde qui approche à grands pas. Car Matthieu Jalibert a totalement relancé le débat l’opposant à Romain Ntamack pour le poste d’ouvreur du XV de France et les dernières explications du sélectionneur n’ont pas vraiment convaincu.

On pensait ce débat mort depuis plusieurs années, surtout avec les différentes péripéties vécues par Matthieu Jalibert avec le XV de France. Mais à un peu plus d’un an de la Coupe du monde, tout le monde se demande si Fabien Galthié va pouvoir se priver de la star de l’UBB ! Car ses prestations dans le 6 Nations ont été plus que satisfaisantes, faisant oublier l’absence de Romain Ntamack, forfait à cause d’une blessure.

Il a reçu des «déclarations d'amour» à la place d'Antoine Dupont, l'anecdote qui va vous faire rire ! https://t.co/q6GeOOQErn — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

L'étrange sortie sur Jalibert et Ntamack Invité sur RMC tout récemment, Galthié a évidemment été interrogé sur ce dossier épineux. « Jalibert est devant Ntamack ? Là vous allez vous régaler pendant deux ans. Vous avez de la matière pour créer la polémique. Et si, et ça… » a lancé le sélectionneur sur le plateau du Super Moscato Show. « Ce sont deux supers mecs qui vont avoir le malheur d’être opposés par des gars comme vous, qui cherchent la polémique. Ce sont deux supers joueurs, on a gagné avec Romain, on a gagné avec Matthieu ».

« Quand on les porte aux nues ça va, mais dès qu’on remet en question la légitimité... » Comme souvent depuis sa nomination en 2020, les explications de Fabien Galthié n’ont en rien calmé les choses, puisqu’elles ont plutôt soulevé une vive polémique. Certains n’acceptent en effet pas vraiment qu’il minimise ce débat, jugé très important pour l’avenir du XV de France. « Il y a le fond et la forme dans ce que dit Galthié. Sur la forme, il est sympa Galthié mais bon, en effet, il y a cette bête médiatique qu’il faut nourrir mais bon elle existe parce que ça répond à une attente du public, des amateurs de rugby » a expliqué Simon Dutin ce dimanche, dans les Grandes Gueules du sport. « Les sportifs de haut niveau, on en revient toujours à la même chose, quand on les porte aux nues nous les journalistes qu’on en fait énormément ça va bien, dès qu’on remet en question la légitimité, le talent, là on se tourne vers les réseaux sociaux pour s’exprimer car on choisit les questions ».