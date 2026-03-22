XV de France - Matthieu Jalibert : Romain Ntamack prépare sa riposte ? «Il va vouloir montrer qu’il est toujours là»

Axel Cornic

Souvent boudé par Fabien Galthié, Matthieu Jalibert a réalisé le meilleur Tournoi des 6 Nations de sa carrière, dans les habits d’un titulaire indiscutable. Désormais, on se demande même si le sélectionneur pourra remettre en question son ouvreur, avec Romain Ntamack qui va enfin revenir de blessure et qui semble vouloir rappeler qu’il y a encore quelques mois c’était lui le patron.

Le débat semblait enterré. Cadre inamovible de Fabien Galthié depuis sa prise de pouvoir en 2020, Romain Ntamack a une nouvelle fois raté une compétition importante avec le XV de France. Mais cette fois, les conséquences sont lourdes, puisqu’à un an et demi de la prochaine Coupe du monde il a perdu pas mal de points face à Matthieu Jalibert.

Il a reçu des «déclarations d'amour» à la place d'Antoine Dupont, l'anecdote qui va vous faire rire ! https://t.co/q6GeOOQErn — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Jalibert contre Ntamack, c'est reparti Appelé pour palier le forfait de Ntamack en début de Tournoi des 6 Nations, l’ouvreur de l’UBB a en effet réalisé des prestations de très haut niveau. Sa complémentarité avec Antoine Dupont et Thomas Ramos a fait des ravages et on se demande si Galthié pourra vraiment revenir en arrière. Car même à l’étranger on assure que le XV de France ne peut pas se passer de ce Jalibert, avec son concurrent qui pourrait donc bien devenir un remplaçant de luxe... si les choses ne changement pas très vite.