Il a reçu des «déclarations d'amour» à la place d'Antoine Dupont, l'anecdote qui va vous faire rire !

Amadou Diawara

Podologue à Vaulx-en-Velin, ce parfait inconnu a vécu des moments amusants grâce à la star du rugby français Antoine Dupont. En effet, des supporters et supportrices l'ont souvent confondu avec le joueur du XV de France et du Stade Toulousain. Interrogé sur le sujet, il a raconté des anecdotes amusantes.

Antoine Dupont, star du rugby français, a un homonyme à Vaulx-en-Velin. Podologue dans le 69, le trentenaire sait un peu ce que c'est de vivre dans la peau du pensionnaire du XV de France et du Stade Toulousain. En effet, des fans l'ont souvent pris pour le sportif professionnel.

XV de France : Il a réalisé quelque chose d'historique, «aucun autre joueur dans le monde n’aurait voulu le faire» https://t.co/2hRM0RJNqr — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

«C'est du boulot d'être son homonyme» Pour le bien de son activité paramédicale, Antoine Dupont - le podologue - a rendu visible son numéro de téléphone sur internet. Et les fans du rugbyman lui envoient régulièrement des photos de leurs « trophées et médailles en tout genre. J'ai même déjà eu plusieurs déclarations d'amour », avait-il confié au Figaro en octobre 2023. Si le praticien ne cesse de répéter qu'il n'est pas la vedette du ballon ovale, il n'arrive pas vraiment à convaincre ses interlocuteurs. « Ils émettent des doutes sur le fait que je ne sois pas le "vrai" Antoine Dupont, et insistent beaucoup en espérant que, peut-être, je puisse leur révéler la vérité qu'ils veulent entendre. Je leur indique souvent d'aller discuter avec leurs parents pour qu'ils comprennent que les numéros des célébrités ne traînent pas sur internet… », avait-il ajouté.