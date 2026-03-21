Il a agacé le XV de France : Son comportement ne passe pas, «il faut que ça change, et vite»

Axel Cornic

Le XV de France a réussi à remporter un deuxième Tournoi des 6 Nations en deux ans, ce qui n'était plus arrivé depuis près de vingt ans. Mais tout a bien failli basculer lors du dernier match face à l'Angleterre (48-46), avec Thomas Ramos qui a finalement offert la victoire aux siens avec une pénalité passée au bout du suspense.

On n'est pas passés loin de la catastrophe. Une semaine après avoir lourdement chuté en Ecosse (50-40), le XV de France a failli se faire surprendre par l'Angleterre, avec un essai à trois minutes du coup de sifflet final qui aurait pu sonner le glas des rêves de doublé. Mais c'était sans compter sur Thomas Ramos, le nouveau héros du rugby tricolore.

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Pollock, le chambrage de trop ? Mais si de ce côté-ci de la Manche on chante des louanges pour l’arrière du XV de France, l'ambiance est totalement différente de l'autre côté. L'Angleterre se montre en effet très critique envers le jeune Henry Pollock, dont le chambrage au Stade de France ne semble pas du tout passer. « Les provocations de Pollock envers le public français auraient été acceptables s'il avait été titulaire et avait livré une prestation de haut niveau. Mais ce ne fut pas le cas » a expliqué Clive Woodward, dans un éditorial publié dans le Daily Mail.