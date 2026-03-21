«Je ne l'ai jamais fait de ma vie» : L’expérience totalement inattendue vécue avec le XV de France

Axel Cornic

On est passé par toutes les émotions au sein du XV de France lors des deux dernières journées du Tournoi des 6 Nations. Annoncé invincibles, les hommes de Fabien Galthié ont chuté en Ecosse (50-40) et ont bien failli tout perdre lors du dernier match face à l’Angleterre (48-46), avec un dénouement qui restera sans aucun doute dans toutes les mémoires.

Pour la deuxième fois en deux ans, c'est la France qui a soulevé le trophée du 6 Nations. Mais ça n'a pas du tout été facile ! Annoncé comme le grand favori pour le Grand Chelem, le XV de France a en effet vu ses rêves être brisés par l'Ecosse et l'histoire a failli se répéter une semaine après contre l’Angleterre. Mais c'était sans compter sur Thomas Ramos, qui a passé une pénalité après la sirène, offrant la victoire aux Bleus sur un fil.

Antoine Dupont annonce un problème, ça concerne sa grosse blessure ! https://t.co/T5Yxf9TY2k — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

« Fabien m’a dit de rester avec lui, je lui ai dit non ! » Cette action mémorable restera sans aucun doute comme l'un des grands moments de l'histoire du rugby français. Pourtant, certains ne l'ont pas vue et c'est le cas de Patrick Arlettaz... qui a quitté son poste dans les tribunes avant la fin. « Quand il (l’arbitre Nika Amashukeli, NDLR) siffle la fin de l’action, il y a une longue attente autour de l’endroit exact de la pénalité. En haut, c’était assez tendu. Ça me semblait interminable ! Je ne l’ai jamais fait de ma vie, mais je suis parti. J’ai dit : "Je m’en vais, je descends sur le terrain". Fabien (Galthié) m’a dit de rester avec lui, je lui ai dit non ! » a révélé l’entraineur de l’attaque du XV de France, sur le plateau de L’Indépendant.