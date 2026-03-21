Un joueur du XV de France avoue sa passion secrète qui fait craquer ses coéquipiers !

Alors que le XV de France a remporté son deuxième Tournoi des VI Nations de suite, les joueurs de Fabien Galthié peuvent désormais se tourner vers d'autres occupations. Et l'un d'eux avoue d'ailleurs l'une des ses passions, un peu trop envahissante aux yeux de ses coéquipiers.
Après le Tournoi des VI Nations remporté par le XV de France au terme d'un match de folie contre l'Angleterre, Dorian Aldegheri s'est prononcé sur ses passions en dehors du rugby. Le pilier droit du Stade Toulousain et des Bleus racontent ainsi qu'il est fan de moto et de métal. Et ses coéquipiers ne sont pas forcément du même avis.
Aldegheri passionné de métal
« Ce qui me plaît dans ces mondes, c’est qu’ils sont à part et qu’on y croise des gens complètement jobards ! Plus sérieusement, je trouve que ces trois univers ont en commun plusieurs valeurs, comme la solidarité et le vivre-ensemble. Au Hellfest, tout le monde partage avec tout le monde, les gens sont accessibles, gentils et toujours dans un bon délire. Et pareil pour la moto, surtout dans l’univers des choppers : les mecs ne se prennent pas la tête, ils sont là pour prendre du plaisir et partager leurs connaissances et leur expertise de la mécanique. C’est comme au rugby : on se rassemble autour d’une passion et on partage », lance-t-il dans les colonnes du Midi-Olympique avant de poursuivre.
«Les mecs craquent au bout de cinq minutes»
« J’aime beaucoup Suicidal Tendencies, Meshuggah, Slipknot, Gojira… Il y en a plein. Je n’écoute que ça avant les matchs. Ça motive ! Parfois je mets du Meshuggah en salle de musculation… Bon, pas longtemps hein, parce que les mecs craquent au bout de cinq minutes ! Oui, quelques-uns me reconnaissent quand je vais à un concert, mais c’est toujours dans un super esprit. J’ai rarement connu une communauté aussi cool que celle de la musique métal », ajoute Dorian Aldegheri.