Un joueur du XV de France avoue sa passion secrète qui fait craquer ses coéquipiers !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le XV de France a remporté son deuxième Tournoi des VI Nations de suite, les joueurs de Fabien Galthié peuvent désormais se tourner vers d'autres occupations. Et l'un d'eux avoue d'ailleurs l'une des ses passions, un peu trop envahissante aux yeux de ses coéquipiers.

Après le Tournoi des VI Nations remporté par le XV de France au terme d'un match de folie contre l'Angleterre, Dorian Aldegheri s'est prononcé sur ses passions en dehors du rugby. Le pilier droit du Stade Toulousain et des Bleus racontent ainsi qu'il est fan de moto et de métal. Et ses coéquipiers ne sont pas forcément du même avis.

On reprend les bonnes habitudes du Top14

Point groupe pour le déplacement à Bordeaux dimanche soir:



Comme annoncé la semaine dernière, R.Ntamack postule.

Matias Remue est remis de sa fracture au poignet et s’entraîne normalement avec le groupe

Marchand, Aldegheri, Flament,… pic.twitter.com/7Dhe6cjzKS — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_toulous1) March 17, 2026

Aldegheri passionné de métal « Ce qui me plaît dans ces mondes, c’est qu’ils sont à part et qu’on y croise des gens complètement jobards ! Plus sérieusement, je trouve que ces trois univers ont en commun plusieurs valeurs, comme la solidarité et le vivre-ensemble. Au Hellfest, tout le monde partage avec tout le monde, les gens sont accessibles, gentils et toujours dans un bon délire. Et pareil pour la moto, surtout dans l’univers des choppers : les mecs ne se prennent pas la tête, ils sont là pour prendre du plaisir et partager leurs connaissances et leur expertise de la mécanique. C’est comme au rugby : on se rassemble autour d’une passion et on partage », lance-t-il dans les colonnes du Midi-Olympique avant de poursuivre.