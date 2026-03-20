XV de France : Antoine Dupont brise la carapace, «ça a été dur»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’image du XV de France, Antoine Dupont a connu un Tournoi des Six Nations aux aires de montagnes russes, affichant un excellent niveau avant de sombrer comme rarement en Écosse. Interrogé après le sacre des Bleus, le capitaine tricolore a fait le bilan et savoure la période de repos qui suit.

Malgré la claque à Édimbourg (48-46), le XV de France s’est bien repris pour son dernier match en allant décrocher dans les dernières secondes la victoire contre l’Angleterre (48-46). Les failles défensives affichées par les Bleus lors des deux dernières rencontres n’ont pas rassuré, mais l’essentiel est ailleurs pour le groupe, heureux d’avoir réalisé le doublé (2025, 2026) sans pour autant faire abstraction des critiques. Interrogé par France Télévisions, Antoine Dupont est revenu sur la fin de cette campagne difficile.

XV de France : Fabien Galthié perd patience et s’agace en interview https://t.co/Zg9zdVEH4i — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

« Pouvoir me reposer, ne pouvoir penser qu’à moi, ça va me faire du bien » « Ce qui me tarde le plus ? D’avoir une semaine de vacances, déjà. De pouvoir couper, d’avoir un emploi du temps vide. Pouvoir me reposer, ne pouvoir penser qu’à moi, ça va me faire du bien, a reconnu le capitaine des Bleus, auteur d’une mauvaise prestation en Écosse. Depuis que j’ai repris, j’ai beaucoup enchaîné, j’ai pas trop coupé ». Absent durant une grande partie de l’année 2025, Antoine Dupont avait fait son retour avec le Stade Toulousain en novembre, avant d’enchaîner les rencontres jusqu’à ce Tournoi des Six Nations. Une fatigue physique, mais aussi mentale pour la star toulousaine.