XV de France : Fabien Galthié perd patience et s’agace en interview

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur de débuts fracassants dans ce Tournoi des Six Nations avec trois victoires et 15 points, le XV de France s’est montré davantage en difficulté face à l’Écosse (40-50) et l’Angleterre (48-46), pas de quoi rassurer à un peu plus d’un an de la Coupe du monde. Interrogé sur le sujet, Fabien Galthié a fini par s’agacer en interview.

Vainqueur du Tournoi des Six Nations pour la deuxième année de suite, grâce à son succès obtenu dans les dernières secondes face à l’Angleterre (48-46), le XV de France peut désormais dresser un bilan de sa campagne particulière. Pendant longtemps, on pensait les Bleus capables de réaliser le Grand Chelem après des débuts parfaits, mais la déroute en Écosse (40-50) a finalement mis fin aux espoirs. La semaine suivante, malgré le succès lors du Crunch, les absences défensives n'ont pas rassuré en vue de la Coupe du Monde 2027, le grand objectif à venir. Invité de RMC, Fabien Galthié préfère quant à lui retenir ce nouveau sacre sans pour autant faire abstraction des lacunes affichées.

XV de France : Le prochain Bielle-Biarrey arrive ? Un avertissement est lancé https://t.co/j8Vt2COyUt — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« C'est contrasté » « J'ai un tableau de bord qui me permet de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. On a la meilleure attaque de la compétition, avec 40 points de moyenne. L'équipe derrière nous (l'Irlande compte 29,2 points de moyenne, ndlr) en a dix de moins que nous. Et on a marqué 30 essais, autant que l'an dernier... On a la troisième défense de la compétition, avec 26 points encaissés. Mais la première c'est l'Irlande, avec 21 points encaissés. Donc c'est contrasté », a réagi ce jeudi le sélectionneur tricolore dans le Super Moscato Show.