XV de France : Fabien Galthié perd patience et s’agace en interview

Auteur de débuts fracassants dans ce Tournoi des Six Nations avec trois victoires et 15 points, le XV de France s’est montré davantage en difficulté face à l’Écosse (40-50) et l’Angleterre (48-46), pas de quoi rassurer à un peu plus d’un an de la Coupe du monde. Interrogé sur le sujet, Fabien Galthié a fini par s’agacer en interview.
Vainqueur du Tournoi des Six Nations pour la deuxième année de suite, grâce à son succès obtenu dans les dernières secondes face à l’Angleterre (48-46), le XV de France peut désormais dresser un bilan de sa campagne particulière. Pendant longtemps, on pensait les Bleus capables de réaliser le Grand Chelem après des débuts parfaits, mais la déroute en Écosse (40-50) a finalement mis fin aux espoirs. La semaine suivante, malgré le succès lors du Crunch, les absences défensives n'ont pas rassuré en vue de la Coupe du Monde 2027, le grand objectif à venir. Invité de RMC, Fabien Galthié préfère quant à lui retenir ce nouveau sacre sans pour autant faire abstraction des lacunes affichées.
« C'est contrasté »
« J'ai un tableau de bord qui me permet de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. On a la meilleure attaque de la compétition, avec 40 points de moyenne. L'équipe derrière nous (l'Irlande compte 29,2 points de moyenne, ndlr) en a dix de moins que nous. Et on a marqué 30 essais, autant que l'an dernier... On a la troisième défense de la compétition, avec 26 points encaissés. Mais la première c'est l'Irlande, avec 21 points encaissés. Donc c'est contrasté », a réagi ce jeudi le sélectionneur tricolore dans le Super Moscato Show.
« J’ai l'impression que vous cherchez des problèmes à tous les niveaux »
« On a gagné, déjà, c'est important. Il faut en parler. C'est important les critiques: ça nous maintient sous pression. (...) On vient de faire mieux que le mandat précédent. Parce qu'on vient de regagner. C'est très dur de gagner, et de regagner, c'est encore plus dur », a-t-il enchaîné, avant de se montrer agacé par une question sur la faiblesse du vivier pour le secteur des piliers : « J'ai l'impression que vous cherchez des problèmes à tous les niveaux. On a gagné la compétition, quand même, hein! »