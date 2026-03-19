6 Nations : Les cinq meilleurs joueurs du XV de France dévoilés par Galthié (et Antoine Dupont n’y est pas)

Vainqueur du Tournoi des VI Nations en 2025, le XV de France aura réussi à conserver sa couronne en 2026. Ça n’aura pas été simple pour les joueurs de Fabien Galthié, mais la fin a bel et bien été heureuse avec cette pénalité salvatrice de Thomas Ramos face à l’Angleterre. Pour aller chercher ce sacre, le XV de France a pu s’appuyer sur d’excellents joueurs et le sélectionneur des Bleus a donné les noms des 5 meilleurs à ses yeux.
Après quasiment un an d’absence, Antoine Dupont retrouvait le XV de France à l’occasion de ce Tournoi des VI Nations. Forcément, le demi de mêlée du Stade Toulousain était très attendu après avoir tant manqué au rugby français. Tous les yeux étaient ainsi braqués sur le champion olympique 2024. Si Dupont avait très bien commencé la compétition, il a en revanche très mal terminé le Tournoi des VI Nations. A tel point que Fabien Galthié ne le met pas dans les 5 meilleurs joueurs du XV de France pendant cette compétition.
« Voilà les joueurs du tournoi… »
Quelques jours après le sacre du XV de France grâce à sa victoire face à l’Angleterre, Fabien Galthié était présent ce jeudi au micro de RMC lors du Super Moscato Show pour faire un bilan de la compétition. Le sélectionneur des Bleus en a alors profité pour donner les 5 meilleurs joueurs français à ses yeux lors de ce Tournoi des VI Nations : « Pour moi, dans le tournoi, les 5 joueurs, les 5 meilleurs : Jean-Baptiste Gros, révélation Oscar Jegou, Théo Attissogbe, Matthieu Jalibert confirmation, et bien sûr la solidité de Thomas Ramos. Voilà les joueurs du tournoi ».
« Cette année, nos révélations se nomment Théo Attissogbe et Oscar Jegou »
Ayant accordé également une interview au Midi Olympique, Fabien Galthié a mis les mêmes individualités du XV de France en avant. « L’an dernier, Louis Bielle-Biarrey avait été la révélation avec Paul Boudehent. Cette année, nos révélations se nomment Théo Attissogbe et Oscar Jegou. Quelle activité, quelle présence autour du ballon, quel talent. Je n’oublie pas non plus Matthieu Jalibert. Il était important qu’il gagne une compétition avec nous », a-t-il lâché.