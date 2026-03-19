6 Nations : Les cinq meilleurs joueurs du XV de France dévoilés par Galthié (et Antoine Dupont n’y est pas)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur du Tournoi des VI Nations en 2025, le XV de France aura réussi à conserver sa couronne en 2026. Ça n’aura pas été simple pour les joueurs de Fabien Galthié, mais la fin a bel et bien été heureuse avec cette pénalité salvatrice de Thomas Ramos face à l’Angleterre. Pour aller chercher ce sacre, le XV de France a pu s’appuyer sur d’excellents joueurs et le sélectionneur des Bleus a donné les noms des 5 meilleurs à ses yeux.

Après quasiment un an d’absence, Antoine Dupont retrouvait le XV de France à l’occasion de ce Tournoi des VI Nations. Forcément, le demi de mêlée du Stade Toulousain était très attendu après avoir tant manqué au rugby français. Tous les yeux étaient ainsi braqués sur le champion olympique 2024. Si Dupont avait très bien commencé la compétition, il a en revanche très mal terminé le Tournoi des VI Nations. A tel point que Fabien Galthié ne le met pas dans les 5 meilleurs joueurs du XV de France pendant cette compétition.

Louis Bielle-Biarrey : Le XV de France obligé de le calmer en coulisses ? https://t.co/dGJ4NtKXUU — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« Voilà les joueurs du tournoi… » Quelques jours après le sacre du XV de France grâce à sa victoire face à l’Angleterre, Fabien Galthié était présent ce jeudi au micro de RMC lors du Super Moscato Show pour faire un bilan de la compétition. Le sélectionneur des Bleus en a alors profité pour donner les 5 meilleurs joueurs français à ses yeux lors de ce Tournoi des VI Nations : « Pour moi, dans le tournoi, les 5 joueurs, les 5 meilleurs : Jean-Baptiste Gros, révélation Oscar Jegou, Théo Attissogbe, Matthieu Jalibert confirmation, et bien sûr la solidité de Thomas Ramos. Voilà les joueurs du tournoi ».