Antoine Dupont zappé : RMC annonce les nouveaux patrons du XV de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d'un Tournoi des VI Nations finalement plus indécis que prévu, le XV de France a conservé son titre pour le retour d'Antoine Dupont en Bleus, un an après sa blessure. Cependant, le capitaine tricolore n'est plus le joueur le plus important à en croire les consultants de RMC.

De retour en Bleus quasiment un an après sa grave blessure, Antoine Dupont était très attendu pour ce Tournoi des VI Nations qui avait parfaitement été lancé avec trois victoire contre l'Irlande, le Pays de Galles et l'Italie. Mais la défaite en Ecosse (40-50) a clairement rebattu les cartes, d'autant plus que le capitaine du XV de France a livré l'une des ses pires prestations sous le maillot bleu. Les hommes de Fabien Galthié ont toutefois réussi à remporter le Tournoi grâce à une victoire arrachée contre l'Angleterre (48-46). Mais la donne a changé, désormais, Antoine Dupont ne semble plus être le joueur le plus important du XV de France. Pour Vincent Moscato, il s'agit de Louis Bielle-Biarrey, auteur de 9 essais durant la compétition dont 4 contre l'Angleterre.

XV de France - Antoine Dupont : Le malaise annoncé par un grand nom de rugby ! https://t.co/FZiSOggyms — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Antoine Dupont n'est plus le joueur le plus important ? « Louis Bielle-Biarrey est devenu le joueur le plus important du XV de France lors de ce Tournoi. Quand tu marques quatre essais contre l’Angleterre… Ce n’est pas contre la Namibie ! Ce sont quatre essais contre l’Angleterre dans un match qui se termine à 46 – 48. C’est le joueur le plus important du Tournoi. Tu as vu Dupont comme il lui saute au cou à chaque fois ? Il l’embrasse ! Des mecs qui sont très rapides sur piste, il y en a beaucoup, mais des mecs qui sont très rapides sur un terrain de rugby, cela n’a rien à voir ! S’il n’est pas là, tu joues avec un autre ailier qui marquera moins d’essais. Tu dépends de Bielle-Biarrey comme les Boks dépendent de leur mêlée. Toutes les équipes dépendent toujours de quelqu’un », estime-t-il au micro du Super Moscato Show sur RMC.