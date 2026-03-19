«Ce n’est pas normal» : Après le Tournoi des Six Nations, un joueur du XV de France annonce un problème

Samedi soir, à l’issue d’un match renversant face à l’Angleterre (48-46), le XV de France a remporté le Tournoi des Six Nations pour la deuxième année de suite. Mais tout n’a pas été parfait pour les Bleus comme l’ont reconnu certains joueurs après la rencontre. Un protégé de Fabien Galthié est revenu sur le principal problème…
Pour la deuxième année de suite, le XV de France a remporté le Tournoi des Six Nations, mais ce sacre obtenu dans les dernières secondes du choc face à l’Angleterre (48-46) a un goût particulier. Après avoir réalisé des débuts parfaits, avec trois victoires (Irlande, Pays de Galles, Italie) et le maximum de points glanés, les Bleus ont sombré en Écosse (40-50) avant de voir leur défense être encore dépassée face au XV de la Rose. Au total, la bande à Galthié a encaissé 96 points sur ses deux dernières rencontres, un problème dont on a conscience en interne.
Un problème défensif à résoudre
« Il faudra regarder ces choses qu'on doit améliorer, ce qui n'a pas fonctionné en Écosse et même ce soir. Mais ce n'est pas le temps de l’analyse », confiait Antoine Dupont après la rencontre. Louis Bielle-Biarrey, quant à lui, reconnaissait le soir même les failles du XV de France. « Je suis d’accord, on a pris cinquante points en Écosse, on a pris quarante-six ce (samedi) soir. Donc notre attaque nous sauve un peu, expliquait le crack de Fabien Galthié. C’est un peu l’arbre qui cache la forêt. Il va falloir qu’on se remette en question sur certains points du jeu, notamment en défense. »
« Ce n’est pas normal d’avoir pris autant de points sur les deux dernières rencontres »
Interrogé par Midi Olympique, Peato Mauvaka y est également allé de son commentaire : « Un deuxième titre ? C’est énorme. Nous sommes tous très fiers de ce groupe, du travail qu’on a fait pendant des semaines. Il n’y a plus aucun match facile dans cette compétition. Mais… (Il s’arrête) Comme certains joueurs l’ont déjà dit avant moi, on avait bien démarré le Tournoi avec une grosse défense sur les trois premiers matchs. Et, même si on ressort vainqueurs de cette compétition à l’arrivée, ce n’est quand même pas normal d’avoir pris autant de points sur les deux dernières rencontres. »