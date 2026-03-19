«Ce n’est pas normal» : Après le Tournoi des Six Nations, un joueur du XV de France annonce un problème

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samedi soir, à l’issue d’un match renversant face à l’Angleterre (48-46), le XV de France a remporté le Tournoi des Six Nations pour la deuxième année de suite. Mais tout n’a pas été parfait pour les Bleus comme l’ont reconnu certains joueurs après la rencontre. Un protégé de Fabien Galthié est revenu sur le principal problème…

Pour la deuxième année de suite, le XV de France a remporté le Tournoi des Six Nations, mais ce sacre obtenu dans les dernières secondes du choc face à l’Angleterre (48-46) a un goût particulier. Après avoir réalisé des débuts parfaits, avec trois victoires (Irlande, Pays de Galles, Italie) et le maximum de points glanés, les Bleus ont sombré en Écosse (40-50) avant de voir leur défense être encore dépassée face au XV de la Rose. Au total, la bande à Galthié a encaissé 96 points sur ses deux dernières rencontres, un problème dont on a conscience en interne.

XV de France : Le prochain Bielle-Biarrey arrive ? Un avertissement est lancé https://t.co/j8Vt2COyUt — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Un problème défensif à résoudre « Il faudra regarder ces choses qu'on doit améliorer, ce qui n'a pas fonctionné en Écosse et même ce soir. Mais ce n'est pas le temps de l’analyse », confiait Antoine Dupont après la rencontre. Louis Bielle-Biarrey, quant à lui, reconnaissait le soir même les failles du XV de France. « Je suis d’accord, on a pris cinquante points en Écosse, on a pris quarante-six ce (samedi) soir. Donc notre attaque nous sauve un peu, expliquait le crack de Fabien Galthié. C’est un peu l’arbre qui cache la forêt. Il va falloir qu’on se remette en question sur certains points du jeu, notamment en défense. »