XV de France : Le prochain Bielle-Biarrey arrive ? Un avertissement est lancé

Axel Cornic

Déjà considéré comme un titulaire indiscutable depuis la Coupe du monde 2023, Louis Bielle-Biarrey a passé un cap lors de ce 6 Nations 2026. A seulement 33 ans, l’ailier est rentré dans l’histoire en devenant le meilleur marqueur français de la compétition et tout le monde voit en lui la nouvelle star, qui pourrait bien supplanter un certain Antoine Dupont.

Tout va extrêmement vite, un peu comme lui sur le terrain. Lancé dans le grand bain à l’UBB en janvier 2022, Louis Bielle-Biarrey est devenu en quatre un l’un des meilleurs joueurs de la planète. Et le dernier Tournoi des 6 Nations l’a montré, avec notamment un quadruple marqué lors du dernier match face à l’Angleterre, chose que seuls deux Français avaient accompli avant lui... en 1924 et en 1937.

Le «Erling Haaland du rugby» joue avec le XV de France (et ce n’est pas Antoine Dupont) https://t.co/FKKpErXEvU — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« On voit de plus en plus de jeunes joueurs, avec un talent hors-norme, arriver dans le XV de France » Cette ascension fulgurante est également le fruit de tout le travail opéré en coulisses, autour de la formation française. Et qui mieux que Cédric Laborde, qui vient de remporter un Grand Chelem dans le Tournoi U20 ! « Ce qui fonctionne bien c'est d'accompagner, suivre et prendre le temps. On voit de plus en plus de jeunes joueurs, avec un talent hors-norme, arriver dans le XV de France » a expliqué le sélectionneur de du XV de France U20, qui a vu passé quelques talents ces dernières années.