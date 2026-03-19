XV de France : Le prochain Bielle-Biarrey arrive ? Un avertissement est lancé

Déjà considéré comme un titulaire indiscutable depuis la Coupe du monde 2023, Louis Bielle-Biarrey a passé un cap lors de ce 6 Nations 2026. A seulement 33 ans, l’ailier est rentré dans l’histoire en devenant le meilleur marqueur français de la compétition et tout le monde voit en lui la nouvelle star, qui pourrait bien supplanter un certain Antoine Dupont.
Tout va extrêmement vite, un peu comme lui sur le terrain. Lancé dans le grand bain à l’UBB en janvier 2022, Louis Bielle-Biarrey est devenu en quatre un l’un des meilleurs joueurs de la planète. Et le dernier Tournoi des 6 Nations l’a montré, avec notamment un quadruple marqué lors du dernier match face à l’Angleterre, chose que seuls deux Français avaient accompli avant lui... en 1924 et en 1937.
« On voit de plus en plus de jeunes joueurs, avec un talent hors-norme, arriver dans le XV de France »
Cette ascension fulgurante est également le fruit de tout le travail opéré en coulisses, autour de la formation française. Et qui mieux que Cédric Laborde, qui vient de remporter un Grand Chelem dans le Tournoi U20 ! « Ce qui fonctionne bien c'est d'accompagner, suivre et prendre le temps. On voit de plus en plus de jeunes joueurs, avec un talent hors-norme, arriver dans le XV de France » a expliqué le sélectionneur de du XV de France U20, qui a vu passé quelques talents ces dernières années.
« Des mecs comme Louis Bielle-Biarrey, ce sont des exceptions »
« Kalvin (Gourgues, né en 2005 et 2 capes) et Fabien (Brau-Boirie, né en 2005 et 2 capes), en moins de 18 ans, on voyait qu'ils avaient ce potentiel, mais ce n'est pas une norme » a poursuivi Laborde pour L’Equipe, expliquant toutefois que des cracks comme Louis Bielle-Biarrey vont être plus compliqués à faire éclore. « Des mecs comme Louis Bielle-Biarrey, ce sont des exceptions. On en a eu pas mal, mais il faut prendre le temps et essayer de leur apporter un maximum d'accompagnement ».