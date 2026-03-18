«Le joueur le plus important» du XV de France annoncé sur RMC (et ce n'est ni Dupont ni Bielle-Biarrey)

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations a livré son verdict, avec le XV de France qui a remporté son deuxième titre en deux ans avec un dernier match de folie à domicile, contre l’Angleterre (48-46). Un titre très important à un an et demi de la prochaine Coupe du monde, avec Fabien Galthié qui s’est peut-être trouvé un nouveau patron.

Certains espéraient peut-être mieux avec un Grand Chelem, mais le XV de France a confirmé son statut de meilleure nation de l’hémisphère nord. Car si la déroute en Ecosse nous a poussé à nous poser quelques questions, les hommes de Fabien Galthié ont tout de même livré des prestations convaincantes, avec notamment le retour d’Antoine Dupont qui était très attendu.

XV de France - 6 Nations : «Tu te fais cogner», la claque n’est pas encore digérée ! https://t.co/uD9x3ztPl3 — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Dupont dans le dur, Bielle-Biarrey record Mais tout n’a pas été parfait pour le capitaine français. Après trois premiers gros matchs, Dupont a en effet baissé sur la fin du 6 Nations, avec des prestations qu’on ne lui avait jamais vu. C’est donc Louis Bielle-Biarrey qui a capté toute la lumière, avec notamment son quadruplé lors du dernier match face à l’Angleterre. Et l’ailier a même marqué l’histoire à seulement 22 ans, puisqu’il est devenu le nouveau recordman d’essais en une seule édition du Tournoi.