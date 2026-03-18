«Le joueur le plus important» du XV de France annoncé sur RMC (et ce n'est ni Dupont ni Bielle-Biarrey)

Le Tournoi des 6 Nations a livré son verdict, avec le XV de France qui a remporté son deuxième titre en deux ans avec un dernier match de folie à domicile, contre l’Angleterre (48-46). Un titre très important à un an et demi de la prochaine Coupe du monde, avec Fabien Galthié qui s’est peut-être trouvé un nouveau patron.
Certains espéraient peut-être mieux avec un Grand Chelem, mais le XV de France a confirmé son statut de meilleure nation de l’hémisphère nord. Car si la déroute en Ecosse nous a poussé à nous poser quelques questions, les hommes de Fabien Galthié ont tout de même livré des prestations convaincantes, avec notamment le retour d’Antoine Dupont qui était très attendu.
Dupont dans le dur, Bielle-Biarrey record
Mais tout n’a pas été parfait pour le capitaine français. Après trois premiers gros matchs, Dupont a en effet baissé sur la fin du 6 Nations, avec des prestations qu’on ne lui avait jamais vu. C’est donc Louis Bielle-Biarrey qui a capté toute la lumière, avec notamment son quadruplé lors du dernier match face à l’Angleterre. Et l’ailier a même marqué l’histoire à seulement 22 ans, puisqu’il est devenu le nouveau recordman d’essais en une seule édition du Tournoi.
« Pour moi le joueur le plus important c'est Ramos »
Mais ce n’est ni Antoine Dupont ni Bielle-Biarrey qui ont vraiment marqué les esprits, avec un ancien international français qui penche plutôt pour l'arrière Thomas Ramos. « Pour moi le joueur le plus important c'est Ramos. C’est le meilleur buteur au monde aujourd’hui, c’est une évidence et ça change tout » a expliqué Denis Charvet, dans l'émission Super Moscato Show sur RMC. « Il est toujours présent et il a un leadership incroyable. Regarde en finale du Top 14, c’est encore lui qui met les buts. Il donne une confiance inébranlable aux autres ».