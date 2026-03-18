XV de France : Thomas Ramos «est fou», son comportement a fait halluciner

Axel Cornic

Alors qu’on voyait le XV de France grand favori, tout s’est décidé à la fin en ce Tournoi des 6 Nations 2026 Antoine Dupont et ses coéquipiers étaient en train de laisser filer le titre en concédant une défaite surprenante contre l’Angleterre à domicile, mais finalement Thomas Ramos a sauvé les meubles dans une dernière action qui restera sans aucun doute dans les annales.

Parfois, ça ne tient qu’à un détail. Chauffé à blanc, le Stade de France se faisait calmer par un Henry Pollock plus chambreur que jamais après l’essai de son coéquipier Tommy Freeman, qui semblait signer la fin des rêves tricolores. Mais c’était sans compter sur Thomas Ramos, qui a revêtu une nouvelle fois sa cape de héros pour sauver le XV de France.

Antoine Dupont remplacé : Voilà les nouvelles stars du XV de France ! https://t.co/ma7CzlnS6m — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« Le ballon était dans mes mains... et je vois qu'il rigole ! » Des pénalités de l’arrière à la dernière minute, on en a vu pas mal, que ce soit avec le XV de France ou le Stade Toulousain. Mais celle-ci a un gout particulier, surtout pour ce qui a pu se passer juste avant que Ramos ne la tape, comme l’a raconté Matthieu Jalibert. « Quand on a l'avantage, on voit Antoine qui essaie de trouver une solution, et Thomas crie : "Stop, stop, c'est bon, on prend les points". Le ballon était dans mes mains... et je vois qu'il rigole ! Dans ma tête, je me dis : "Mais il est fou !" » a confié l’ouvreur français, dans un entretien accordé à L’Equipe.