Une nouvelle star pour le XV de France : Antoine Dupont obligé de «partager la vedette» ?

Axel Cornic

Le XV de France a remporté son deuxième Tournoi des 6 Nations en deux ans, consolidant son hégémonie sur le rugby de l’hémisphère nord. Ça n’a pas été simple pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, qui ont dû aller chercher la victoire au bout du suspense contre l’Angleterre. Mais l’avenir s’annonce toutefois radieux pour les Bleus...

Une nouvelle star est née. Alors que tous les yeux étaient tournés vers Antoine Dupont, de retour après une grave blessure au genou, c’est un autre Français qui a crevé l’écran en cette fin d’hiver. Les superlatifs commencent en effet à manquer pour décrire Louis Bielle-Biarrey, le nouveau phénomène français qui laisse tout le monde choqué.

«Pas sûr que ça passe», le XV de France a un problème pour la Coupe du Monde ? https://t.co/aT33w5bUNI — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« Bielle-Biarrey peut-il surpasser la star Dupont ? » C’est notamment le cas de l’autre côté de la Manche, où on semble déjà faire de l’ailier de 22 ans le nouveau visage du XV de France... quitte à voler la vedette à Dupont ! « Bielle-Biarrey peut-il surpasser la star Dupont ? » s’est demandé la BBC, quelques jours après le quadruplé de Bielle-Biarrey face à l’Angleterre. « Pour Dupont, cela signifie qu'il a désormais un autre joueur avec qui partager la vedette au sein d'une équipe nationale qui rivalise avec le football en termes de popularité et de notoriété en France ».