XV de France - Thomas Ramos : Le geste qui vaut presque 1M€ !

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations nous a livré un final de folie, avec la victoire du XV de France au bout du suspense face à l’Angleterre (50-40). C’est Thomas Ramos qui a offert le titre aux Bleus, avec une pénalité passée après la sirène qui restera sans aucun doute dans l’histoire du rugby tricolore.

On parle souvent d’Antoine Dupont, de Louis Bielle-Biarrey ou encore de Matthieu Jalibert. Mais le vrai taulier du XV de France, ne serait-ce pas plutôt Thomas Ramos ? L’arrière tricolore s’est toujours mis au service de sa sélection et lui a souvent sauvé la mise, comme on a pu le voir tout récemment.

6 Nations - XV de France : Surprise, Antoine Dupont remplacé par son nouveau rival ! https://t.co/4RsKMb42SO — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Merci Thomas Ramos C’est en effet lui qui a offert la victoire au XV de France lors du Crunch, avec une pénalité passée au bout du suspense. Et elle n’est absolument pas à galvauder, puisque cette pénalité permet aux Bleus de remporter un deuxième titre en deux ans dans le 6 Nations, mais également de s’assurer une belle prime avec 3,4M€. C’est 800.000€ de plus que la prime pour l’équipe qui termine deuxième du classement, autrement dit l’Irlande, qui a touché 2,6M€.