XV de France - Thomas Ramos : Le geste qui vaut presque 1M€ !

Le Tournoi des 6 Nations nous a livré un final de folie, avec la victoire du XV de France au bout du suspense face à l’Angleterre (50-40). C’est Thomas Ramos qui a offert le titre aux Bleus, avec une pénalité passée après la sirène qui restera sans aucun doute dans l’histoire du rugby tricolore.
On parle souvent d’Antoine Dupont, de Louis Bielle-Biarrey ou encore de Matthieu Jalibert. Mais le vrai taulier du XV de France, ne serait-ce pas plutôt Thomas Ramos ? L’arrière tricolore s’est toujours mis au service de sa sélection et lui a souvent sauvé la mise, comme on a pu le voir tout récemment.
Merci Thomas Ramos
C’est en effet lui qui a offert la victoire au XV de France lors du Crunch, avec une pénalité passée au bout du suspense. Et elle n’est absolument pas à galvauder, puisque cette pénalité permet aux Bleus de remporter un deuxième titre en deux ans dans le 6 Nations, mais également de s’assurer une belle prime avec 3,4M€. C’est 800.000€ de plus que la prime pour l’équipe qui termine deuxième du classement, autrement dit l’Irlande, qui a touché 2,6M€.
« On rêve de ces coups de pied »
Mais ne parlez surtout pas à Thomas Ramos d’argent, puisque pour lui cette pénalité a une importance toute particulière. « Je disais qu’elle sera dans le top 3, et peut-être pas troisième. On rêve de ces coups de pied » a expliqué l’arrière du XV de France et du Stade Toulousain en zone mixte, après la victoire sur l’Angleterre. « Quand tu mets 50 points et que ta transformation n’a entre guillemets aucun intérêt, si ce n’est tes propres statistiques personnelles… Là, tu sais que ce match se joue sur ça. Encore une fois, je vais parler pour tous les buteurs mais on aime ces moments ».