L'alerte est lancée au XV de France : «On est cramés...»

Axel Cornic

Le XV de France a remporté pour la deuxième fois consécutive le Tournoi des 6 Nations, avec une victoire à l’arrachée sur l’Angleterre lors de la dernière journée (48-46). Place désormais au Top 14 et à la Champions Cup, mais on pourrait très vite revoir les stars françaises, avec une toute nouvelle compétition qui va être lancée cet été.

En général, depuis le début du mandat de Fabien Galthié la tournée estivale ne concerne que les joueurs avec le moins de temps de jeu. Les grands noms comme Antoine Dupont ou Matthieu Jalibert font très rarement le voyage, mais les choses pourraient bien changer cette fois-ci.

«C’est monstrueux» : Il impressionne tout le monde avec le XV de France (et ce n’est pas Dupont) ! https://t.co/zTq3GtHcwN — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Je crois que je suis à 23 ou 24 matchs déjà cette saison » Car en juillet 2026 va débuter le Nations Championship, toute nouvelle compétition qui oppose les meilleurs équipes de la planète, divisées en deux conférences géographiques (hemisphere nord et sud). Ainsi, le XV de France affrontera notamment la Nouvelle-Zélande chez elle le 4 juillet, puis l’Australie le 11 et le Japon le 18. Mais y verra-t-on les stars tricolores ? « Ces tournées, tout le monde a envie de les jouer. Mais on arrive en fin de saison, on est cramés… Je crois que je suis à 23 ou 24 matchs déjà cette saison. On est au mois de mars, donc je vous laisse deviner combien de matchs je risque de jouer encore d’ici la fin de la saison » a confié Thomas Ramos, dès la fin du Tournoi des 6 Nations.