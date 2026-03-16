L'alerte est lancée au XV de France : «On est cramés...»

Le XV de France a remporté pour la deuxième fois consécutive le Tournoi des 6 Nations, avec une victoire à l’arrachée sur l’Angleterre lors de la dernière journée (48-46). Place désormais au Top 14 et à la Champions Cup, mais on pourrait très vite revoir les stars françaises, avec une toute nouvelle compétition qui va être lancée cet été.
En général, depuis le début du mandat de Fabien Galthié la tournée estivale ne concerne que les joueurs avec le moins de temps de jeu. Les grands noms comme Antoine Dupont ou Matthieu Jalibert font très rarement le voyage, mais les choses pourraient bien changer cette fois-ci.
« Je crois que je suis à 23 ou 24 matchs déjà cette saison »
Car en juillet 2026 va débuter le Nations Championship, toute nouvelle compétition qui oppose les meilleurs équipes de la planète, divisées en deux conférences géographiques (hemisphere nord et sud). Ainsi, le XV de France affrontera notamment la Nouvelle-Zélande chez elle le 4 juillet, puis l’Australie le 11 et le Japon le 18. Mais y verra-t-on les stars tricolores ? « Ces tournées, tout le monde a envie de les jouer. Mais on arrive en fin de saison, on est cramés… Je crois que je suis à 23 ou 24 matchs déjà cette saison. On est au mois de mars, donc je vous laisse deviner combien de matchs je risque de jouer encore d’ici la fin de la saison » a confié Thomas Ramos, dès la fin du Tournoi des 6 Nations.
« Ils nous expliquent qu’il faut jouer moins de matchs, mais nous mettent des compétitions en plus »
« C’est toujours difficile en fin de saison de partir un mois de plus et quand on a plus de 30 matchs et de 2000 minutes de temps de jeu » a poursuivi l’arrière du XV de France et du Stade Toulousain. « Il y a des instances qui font des règles, qui nous expliquent qu’il faut jouer moins de matchs mais qui nous mettent des compétitions en plus en rajoutant une date. En fait, ce sont des gens qui prennent des décisions en expliquant tout aux autres et en faisant l’inverse de ce qu’ils expliquent. Moi, ce que je trouverais de bien, c’est qu’un jour, ils invitent les joueurs dans les discussions et qu’ils prennent aussi notre avis. Peut-être qu’ils réfléchiraient autrement ».