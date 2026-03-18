Antoine Dupont, Thomas Ramos… Il annonce un jour historique pour le XV de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le XV de France a manqué de peu un parcours sans la moindre déconvenue pendant le Tournoi des 6 nations. Néanmoins, une sortie de route de l’autre côté de La Manche est survenue au début du mois de mars, n’entachant finalement pas le trophée récolté au final par une génération tricolore pétrie de talent prête à enfin mettre un terme à une malédiction.

Une génération dorée et peut-être celle qui permettra aux inconditionnels du ballon ovale d’enfin vivre le jour tant attendu depuis des années. Contrairement à l’équipe cousine du football, le XV de France n’a jamais su démontrer sa domination à l’échelle planétaire. Et pourtant, ce n’est pas le talent ni les essais qui lui ont fait défaut depuis quelque temps. La dernière tentative en date demeure un souvenir douloureux pour les acteurs à l’instar du capitaine Antoine Dupont qui s’était confié à Thierry Henry à ce sujet pendant une interview pour Bros Stories.

🇫🇷🏉 Vincent : "On sait depuis le début que l'Ecosse allait être le match le plus compliqué. Même si on a gagné le tournoi, c'est une énorme déception de ne pas faire le Grand Chelem. On a laissé passer un truc." pic.twitter.com/bcNcel0cbI — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 17, 2026

«Je vous dis qu’on sera champions du monde en 2027» Défait en quart de finale de la Coupe du monde 2023 à domicile au Stade de France contre l’Afrique du sud pour un petit point (28-29), le XV de France a naturellement à cœur de se rattraper lors du Mondial 2027. Les hommes de Fabien Galthié ont les armes pour y parvenir avec le demi de mêlée Antoine Dupont qualifié de meilleur joueur du monde, le pied de Thomas Ramos, les incursions de l’ailier Louis Bielle-Biarrey et bien d’autres talents qui font des envieux chez la concurrence. Ex-joueur de rugby et animateur du Super Moscato Show sur RMC, Vincent Moscato a mis les pieds dans le plat pour le Mondial 2027. « Avec l’équipe que tu as, tu as les meilleurs du monde à chaque poste, tu veux le Grand Chelem. Tu as Jalibert, Ramos, Dupont… Quand même ! Ce n’est pas se voir trop beau que de vouloir faire le Grand Chelem. On peut espérer avec cette équipe. Je vous dis qu’on sera champions du monde en 2027 ».