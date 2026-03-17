Interrogé sur Elsa Bois, Florent Manaudou balance sur sa vie privée !

Amadou Diawara

Florent Manaudou a participé à la saison 14 de Danse avec les Stars l'année dernière. Faisant équipe avec Elsa Bois, le nageur de 35 ans a terminé à la deuxième position, derrière Lenie (accompagnée de Jordan Mouillerac). Alors qu'il est désormais en couple avec son ancienne partenaire de danse, Florent Manaudou a lâché une réponse claire sur sa vie privée.

Florent Manaudou faisait partie du casting de la saison 14 de Danse avec les Stars. En effet, le nageur de 35 ans a participé à l'émission de TF1 l'année dernière. Avec sa partenaire, Elsa Bois, Florent Manaudou a terminé sur le podium. En effet, le frère de Laure Manaudou s'est classé deuxième de DALS, derrière le duo Lenie - Jordan Mouillerac. Devenus de plus en plus proche au fil des semaines passés sur les parquets, Florent Manaudou et Elsa Bois ont démarré une relation amoureuse.

Danse avec le stars : Florent Manaudou intervient avant la première de sa soeur, « le plus beau des cadeaux » https://t.co/fWGlRobadD — le10sport (@le10sport) January 26, 2026

«Ma vie privée reste dans le privé» Interrogé par Télé-Loisirs sur sa relation avec Elsa Bois, Florent Manaudou a préféré rester discret concernant sa vie privée. « Je vis ma vie normalement. Les rumeurs ou ce que les gens disent, ça leur appartient. Ma vie privée reste dans le privé. J'ai quand même moins cette peur des médias que ma sœur. Même si elle l'a de moins en moins car elle a compris que certains sont bienveillants. Mais j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup appris et j'ai développé une faculté pour comprendre ce que les gens veulent de moi. Je ne me suis pas trop trompé pour le moment », a confié le nageur, avant de poursuivre.