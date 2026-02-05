Florent Manaudou - Margot Robbie : L'apparition sur un tapis rouge à Paris !

Amadou Diawara

Ce lundi, l'avant-première de Hurlevent était au programme au Grand Rex. Pour l'occasion, deux acteurs du film était présents : Margot Robbie et Jacob Elordi. En effet, les deux vedettes sont venues à Paris pour assister à l'événement. Plusieurs autres célébrités étaient de la partie, notamment le nageur Florent Manaudou.

Florent Manaudou a participé à la saison 14 de Danse avec les Stars. En effet, le nageur de 35 ans faisait équipe avec Elsa Bois, avec qui il est désormais en couple, l'année dernière. Et le duo a terminé à la deuxième place, derrière Lenie et Jordan Mouillerac, et devant Adil Rami et Ana Riera. Depuis la fin de la dernière édition de Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois s'affichent de plus en plus ensemble. D'ailleurs, ce lundi, ils sont allés au cinéma à Paris.

Danse avec le stars : Florent Manaudou intervient avant la première de sa soeur, « le plus beau des cadeaux » https://t.co/fWGlRobadD — le10sport (@le10sport) January 26, 2026

Margot Robbie était à Paris ce lundi L'avant-première européenne de Hurlevent était programmée ce lundi au Grand Rex. Pour l'occasion, deux acteurs du film étaient de passage à Paris : Margot Robbie et Jacob Elordi. En effet, les deux vedettes ont foulé le tapis rouge qui a été déroulé devant le cinéma. Pour cet événement, d'autres célébrités étaient également présentes.