Danse avec le stars : Florent Manaudou intervient avant la première de sa soeur, « le plus beau des cadeaux »

Amadou Diawara

En couple avec Elsa Bois dans l'émission Danse avec les Stars, Florent Manaudou a terminé à la deuxième place la saison dernière. Pour cette édition, Laure Manaudou fait partie du casting. Et avant sa grande première sur les parquets de TF1, son frère lui a rendu une petite visite surprise pendant qu'elle répétait avec Christian Millette. Interrogé, Florent Manaudou a fait part de son immense bonheur de voir sa sœur se régaler.

Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou a concouru avec Elsa Bois. Et le couple a terminé sur le podium de l'émission. En effet, Florent Manaudou et Elsa Bois se sont classés deuxièmes, derrière le duo Lenie - Jordan Mouillerac et le tandem Adil Rami - Ana Riera. Un an plus tard, c'est au tour de Laure Manaudou de s'illustrer sur les parquets de TF1.

DALS : Laure Manaudou a lancé sa saison avec Christian Millette Laure Manaudou fait partie du casting de cette nouvelle édition de Danse avec les Stars. L'ancienne nageuse fait équipe avec Christian Millette. Un choix validée par Laure Manaudou elle-même. « Je sais que tu es gentil, que tu es patient et c’est ce dont j’ai besoin. J’ai hâte de commencer, mais je stresse un peu pour toi, parce que j’ai zéro niveau de danse. Je n’ai jamais dansé. Je suis un peu stressé aussi, parce que j'ai envie de bien faire. Mais je suis contente, parce que je vais apprendre pleins de choses. J'ai hâte de montrer ça, déjà à mes enfants. C'est une sortie de zone de confort pour moi. Il y a aura des juges, c'est quelque chose que je ne maitrise pas, mais je pense que ça va être une belle aventure. Mon objectif est d'aller le plus loin possible, de me dépasser. (...) Je sais que mon niveau de danse est beaucoup plus bas que celui de mon frère à la base. J’ai beaucoup de mal à lâcher prise. Et c’est sur ça que j’ai besoin d’aide. Je pense qu'ils ont bien fait les binômes », a-t-elle confié.