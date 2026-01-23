Laure Manaudou a un coup de coeur, sa nouvelle aventure !

Amadou Diawara

Laure Manaudou fait partie des candidats de l'émission Danse avec les Stars. Alors qu'elle fait équipe avec Christian Millette, l'ancienne nageuse est comblée. En effet, Laure Manaudou est heureuse d'être associé au Canadien, qui est à la fois gentil et patient, comme elle lui a annoncé lors de leur première rencontre.

Après son frère Florent l'année dernière, Laure Manaudou a décidé de participer à la saison 15 de Danse avec les Stars. L'ancienne nageuse fait équipe avec Christian Millette. Un choix de la production que Laure Manaudou a totalement validé.

La première déclaration de Laure Manaudou à Christian Millette Dans une vidéo publiée par TF1 ce lundi, Laure Manaudou a rencontré Christian Millette pour la première fois. Alors que leur premier prime est programmé ce vendredi soir, l'ancienne athlète de 39 ans a fait part de son bonheur d'être en couple avec le Canadien dans l'émission Danse avec les Stars.