Laure Manaudou : La surprise de son nouveau partenaire !

Après son frère, Florent, l'année dernière, Laure Manaudou participe à cette saison de Danse avec les Stars. En couple avec Christian Millette dans l'émission, l'ancienne nageuse a démarré les répétitions avec son partenaire pour préparer le premier prime. Lors de leur première rencontre, le Canadien a fait savoir à Laure Manaudou qu'il allait faire en sorte qu'elle se régale le plus possible lors du show de ce vendredi.

Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou a terminé à la deuxième place. Pour cette nouvelle édition de l'émission, Laure Manaudou - sa soeur - fait partie du casting. Et elle est en couple avec Christian Millette.

DALS : Un Cha Cha pour Laure Manaudou et Christian Millette Dans une vidéo publiée par TF1 ce lundi, les téléspectateurs ont pu assister à la première rencontre entre Laure Manaudou et son partenaire Christian Millette. Lors de leur échange, le Canadien a annoncé la couleur avant le premier prime de Danse avec les Stars saison 15, programmé ce vendredi soir.