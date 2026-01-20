Après deux Miss France, il est en couple avec Laure Manaudou !

Amadou Diawara

Laure Manaudou fait partie des candidats de la saison 15 de Danse avec les Stars. Dans une vidéo publiée par TF1, l'ancienne nageuse a rencontré son partenaire pour la première fois. Agée de 39 ans, Laure Manaudou est en couple avec Christian Millette dans l'émission. Le Canadien ayant fait équipe avec Élodie Gossuin et Vaimalama Chaves, notamment, lors des précédentes éditions.

Après Florent Manaudou l'année dernière, Laure Manaudou fait partie du casting de Danse avec les Stars saison 15. Ce lundi, TF1 a révélé l'identité de son partenaire. En effet, la première chaine nationale a partagé une vidéo où on voit Laure Manaudou rencontrer Christian Millette pour la première fois.

DALS : Laure Manaudou fait équipe avec Christian Millette Alors qu'elle forme un couple avec Christian Millette dans l'émission Danse avec les Stars, Laure Manaudou a validé ce choix de la part de la production. « Je sais que tu es gentil, que tu es patient et c’est ce dont j’ai besoin. J’ai hâte de commencer, mais je stresse un peu pour toi, parce que j’ai zéro niveau de danse. Je n’ai jamais dansé. Je suis un peu stressé aussi, parce que j'ai envie de bien faire. Mais je suis contente, parce que je vais apprendre pleins de choses. (...) J’ai beaucoup de mal à lâcher prise. Et c’est sur ça que j’ai besoin d’aide. Je pense qu'ils ont bien fait les binômes », s'est-elle réjouie.