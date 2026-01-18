Antoine Dupont avec Ousmane Dembélé : Le rencard inattendu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Chaque année, Les Enfoirés font une tournée de plusieurs concerts caritatifs dont les recettes sont destinées aux Restos du Cœur. Plusieurs sportifs ont déjà été invités et c'est notamment le cas d'Antoine Dupont qui est devenu un habitué depuis l'édition 2023. Et il se trouve qu'Ousmane Dembélé l'a rejoint pour la tournée 2026 à Paris !

Après Lyon en 2023, Bordeaux en 2024 et Montpellier lors de l'édition précédente, Antoine Dupont a rempilé pour la traditionnelle tournée des Enfoirés avec pour but de faire des recettes pour Les Restos du Cœur. Pour la première fois en 6 ans, les concerts se sont déroulés à Paris depuis le 13 janvier et ce, jusqu'à ce lundi 19 à l'Accor Arena, mythique salle de concert parisienne à Bercy.

«La demande est venue de Jean-Jacques Goldman» Une aventure caritative qui tient à cœur à Antoine Dupont et qui a été rendue possible par Jean-Jacques Goldman et Isabelle Ithurburu comme le capitaine du XV de France et le star du Stade toulousain le racontait à Télé-Loisirs en 2024 pour l'édition bordelaise. « La demande est venue de Jean-Jacques Goldman, qui est un grand amateur de rugby. Anne Marcassus, la directrice artistique des Enfoirés, est amie avec Isabelle Ithurburu et celle-ci nous a mis en contact ».