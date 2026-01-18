Antoine Dupont : Le rapprochement avec une star après la rupture !

Axel Cornic

Au cours de sa carrière, Antoine Dupont a très souvent évolué aux côtés de Romain Ntamack, avec le XV de France comme avec son club du Stade Toulousain. Mais les deux joueurs n’ont pas pu disputer la dernière Coupe du monde ensemble, puisque l’ouvreur tricolore s’était gravement blessé au genou juste avant le début de la compétition.

Ça restera sans aucun doute l’un des gros regrets de l’histoire récente du rugby français. Plus fort que jamais et annoncé comme grand favori, le XV de France était censé remporter son premier titre lors de la Coupe du monde 2023. Mais finalement, rien n’est allé comme prévu...

« Devoir la jouer sans lui, ça a été très dur pour moi » Et ça a commencé avant même le début de la compétition, avec la grave blessure de Romain Ntamack qui a profondément touché le vestiaire du XV de France. « Depuis la dernière Coupe du monde, ça faisait 4 ans qu’on jouait ensemble et on préparait cette Coupe du monde avec beaucoup d’ambition. Devoir la jouer sans lui, ça a été très dur pour moi aussi » s’est remémoré Antoine Dupont, pour Canal +.