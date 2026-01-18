Antoine Dupont : Le coup de pression lâché en direct !

Axel Cornic

On a vécu une semaine sous tension à Toulouse, où l’on a bien risqué une élimination dès la phase de poules de la Champions Cup. Mais Antoine Dupont et ses coéquipiers ont su réagir brillamment avec une véritable démonstration face à Sale (77-7), se qualifiant sur le fil pour les huitièmes de finale.

Ça aurait été une véritable catastrophe. Club avec le plus de titres dans l’histoire de la Champions Cup, le Stade Toulousain a bien failli sortir par la petite porte cette saison. Les défaites face à Glasgow et aux Saracens ont surpris tout le monde, mais le pire a finalement été évité, avec les Haut-garonnais qui se sont réveillés.

« Le bilan est mitigé, on ne va pas se mentir » Et on n’aurait pas aimé être dans les rangs de Sale ce samedi, puisque les Toulousains ont donné libre cours à leur rugby avec pas moins de 11 essais, dont un doublé d’Antoine Dupont. Présent en conférence de presse, ce dernier n’a pourtant pas semblé très satisfait. « Le bilan de cette phase de poules est mitigé, on ne va pas se mentir » a déclaré le capitaine des Rouge et noir.